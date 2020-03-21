كورونا بين الإفراج والتحريم.. برلماني يطالب بتحرير المحبوسين والغارمات.. وآخر يطالب بتعليق صلاة الجمعة

بسبب كورونا.. مقترح برلماني للإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيا

برلمانية: الإفراج عن عدد كبير من السجناء ونستعد لتحرير الغارمات

والله حرام.. برلماني يطالب بتعليق صلاة الجمعة

النفس البشرية أهم.. آمنة نصير: تعليق صلاة الجماعة والجمعة جائز شرعا





توالت مقترحات النواب لمواجهة فيروس كورونا، بالتزامن مع إجراءات الحكومة الاحترازية، حيث اقترح سيد عبدالعال، الإفراج عن السجناء والمحتجزين بجانب الغارمات، فيما طالب النائب محمد أبو حامد، بتعليق صلاة الجماعة والجمعة وتحريم التجمعات الدينية.





لم تكن إجراءات الحكومة للوقاية كافية، حيث اقترح النائب سيد عبدالعال، أن تمتد هذه الرؤية الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة المصريين ومنع العدوى نحو السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز، من خلال:





1- يقوم رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية في العفو العام والعفو الصحي لكثير من المحتجزين والمحبوسين من كبار السن والمرضى.





2- يقوم النائب العام باستخدام صلاحياته القانونية في الإفراج عن الكثير من المحبوسين احتياطيا في الجرائم التي لا ترتبط بالعنف والقتل والإرهاب.





3- تقوم وزارة الداخلية ومصلحة السجون باستخدام صلاحياتها القانونية بالإفراج الشرطي عمن اقتربوا من قضاء نصف مدة حبسهم، وممن تبقى على قضائهم نصف المدة ستة شهور.





4- استخدام مناسبة عيد الأم في الإفراج عن كثير من الغارمات والمتهمات في قضايا لا ترتبط بالعنف والإرهاب.





أيدت النائبة مارجريت عازر، وكيلة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مطالب الإفراج عن المحتجزبن والسجناء شرط أن يكونوا من كبار السن واصحاب الأمراض ولا ترتبط جرائمهم بالعنف والإرهاب، مؤكدة أن الحكومة قامت بالفعل بالإفراج عن العديد من المحتجزين خلال الأسبوع الماضي لحمايتهم من فيروس كورونا.





وأوضحت عازر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه يتم إعداد قائمة بالغارمات للإفراج عنهم بمناسبة عيد الأم، بعد تسديد ديونهم ومستحقاتهم من صندوق تحيا مصر، وكذا الغارمين، كدعم من الدولة لمساعدة هذه الفئة من جانب، ووقايتهم من كورونا من جانب آخر.





في سياق متصل، طالب النائب محمد أبو حامد، المؤسسات الدينية بتحريم التجمعات الدينية كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا، وعدم ترك الأمر للاختيار بين الناس، نظرا لخطورة هذه التجمعات وتأثريرها على الجميع وليس فرد واحد فقط.





‫وقال أبو حامد في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "المؤسسات الدينية بتقول إنهم أصدروا الفتوى التي تبيح تعليق صلاة الجماعة والجمعة في المساجد و إن الاختيار للناس.. الكلام دا يتقال لما يكون الضرر هيكون محصور في حدود الشخص لكن لما يبقى الضرر والخطر العام كان يجب عليهم أن يحرموا التجمعات الدينية لأي سبب مش يخيروا الناس.. والله حرام".‬





‫وأضاف: "يا فضيلة وزير الأوقاف نعم ربنا قال (قُل لَّن يُصِيبنَا إِلَّا مَا كَتبَ اللَّه لَنَا) لكن لا يصح أبدا أن نبرر بها تعطيل الأخذ بالأسباب وإلا يبقى اسمه تواكل مش توكل، وفضيلتك أكيد لما بتمرض بتروح للدكتور ولا إيه؟، فضيلتك (ولا تُلقُوا بِأَيدِيكُمْ إِلَى التَّهلُكَةِ)".‬





أيدت النائبة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، المطلب، مؤكدة أنه لا مانع شرعي من تعليق الجمعة للحفاظ على النفس البشرية.





وأوضحت نصير في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الدين الإسلامي أوصى بحفظ النفس البشرية ضمن الضروريات الخمس (الدين، والنفس، والعقل، والعرض، والمال)، حيث اعتبر التعدي عليها جناية وجريمة، منوهة إلى قرار المملكة السعودية بغلق الحرام وتعليق العمرة وغيرها من الإجراءات التي تتم في ذات السياق للوقاية من الفيروس.