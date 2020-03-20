عروسان يتحديان قرار الحكومة في المنوفية بسبب كورونا.. ماذا فعلا

من الجدير بالذكر أن مجلس المدينة بالتعاون مع قوات الشرطة تجوب المدينة لمنع التجمعات وغلق المحلات بعد السابعة مساء تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء.

يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أكد علي بدء حملة رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمساجد وكافة أماكن التجمعات والمقرات الإدارية ومراكز الشباب مشيدا بدور المشاركة المجتمعية والوقوف جنبا الي جنب مع أجهزة المحافظة لتقديم الدعم الكامل في مواجهة الازمة التي تواجه الدولة لإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وشهدت العديد من القري والمدن بمحافظة المنوفية تكاتف المجتمع المدني والاجهزة التنفيذية للمساهمة في تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمساجد واماكن التجمعات .





كما أشار المحافظ الي أن كافة الوحدات المحلية منذ الساعة التاسعة صباحًا بدأت بتكثيف أعمال رش وتطهير المنشأت الحكومية بسائل الكلور وبعض المواد المطهرة وباستخدام مواتير رش بالتعاون مع مديرية الزراعة والطب البيطري وذلك بالتعاون مع بعض الشباب والاهالي المتطوعين تفعيلًا لدور المشاركة المجتمعية ،





وتم البدء في رش وتطهير العديد من المنشأت الحكومية والمساجد والشوارع وأماكن التجمعات بمراكز ومدن المحافظة ، وذلك حرصًا علي سلامة المواطنين والمترددين علي المباني الحكومية .