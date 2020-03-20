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محافظات

عروسان يتحديان قرار الحكومة في المنوفية بسبب كورونا.. ماذا فعلا

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:18 م
صدى البلد
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محمد امين
غياب الوعي وقلة الشعور بالمسؤولية والواجب الوطني الذي يقتضي أن يتحمله كل منا في هذه الظروف التي تمر بها البلاد من الممكن أن يؤدي إلى كارثة غير محمودة عواقبها في ظل انتشار فيروس كورونا.

فمدينة منوف تشهد مناظر كارثية فوسط هذه الظروف التي تمر بها البلاد وخطر انتشار فيروس كورونا  ، أصر أهالي مدينة منوف علي نقل عفش عروسة وسط تجمعات كبيرة وفي مظاهر احتفالات دون أدنى وعي بالمسؤولية.

وشهد نقل العفش تشغيل الدي جي بالشارع ورقص المتواجدين في وسط الشوارع فضلا عن قيام أصحاب الفرح بالتجول في شوارع المدينة باكملها ضربا بقرارات مواجهة كورونا عرض الحائط .

من الجدير بالذكر أن مجلس المدينة بالتعاون مع قوات الشرطة تجوب المدينة لمنع التجمعات وغلق المحلات بعد السابعة مساء تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء. 

يذكر أن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أكد   علي بدء حملة رش وتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والمساجد وكافة أماكن التجمعات والمقرات الإدارية ومراكز الشباب مشيدا بدور المشاركة المجتمعية والوقوف جنبا الي جنب مع أجهزة المحافظة لتقديم الدعم الكامل في مواجهة الازمة التي تواجه الدولة لإتخاذ كافة الاجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

 وشهدت العديد من القري والمدن بمحافظة المنوفية تكاتف المجتمع المدني والاجهزة التنفيذية للمساهمة في تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمساجد واماكن التجمعات .

كما أشار المحافظ الي أن كافة  الوحدات المحلية منذ الساعة التاسعة صباحًا بدأت  بتكثيف أعمال رش وتطهير المنشأت الحكومية بسائل الكلور وبعض المواد المطهرة وباستخدام مواتير رش بالتعاون مع مديرية الزراعة والطب البيطري  وذلك بالتعاون مع بعض الشباب والاهالي  المتطوعين تفعيلًا لدور المشاركة المجتمعية  ، 

 وتم  البدء في  رش وتطهير العديد من المنشأت الحكومية والمساجد والشوارع وأماكن التجمعات بمراكز ومدن المحافظة ، وذلك حرصًا علي سلامة المواطنين والمترددين علي المباني الحكومية .
عروسان يتحديان قرار الحكومة في المنوفية بسبب كورونا.. ماذا فعلا
عروسان يتحديان قرار الحكومة في المنوفية بسبب كورونا.. ماذا فعلا
عروسان يتحديان قرار الحكومة في المنوفية بسبب كورونا.. ماذا فعلا
عروسان يتحديان قرار الحكومة في المنوفية بسبب كورونا.. ماذا فعلا
عروسان يتحديان قرار الحكومة في المنوفية بسبب كورونا.. ماذا فعلا
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