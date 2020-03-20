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رياضة

أول تعليق من الاهلي بعد تجديد تعاقد وليد سليمان

الجمعة 20/مارس/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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نور عادل

علقت الصفحة الرسمية للنادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على تجديد تعاقد وليد سليمان مع القلعة الحمراء موسمين.


وكتبت الصفحة الرسمية للاهلي عبر فيسبوك :" موسمان آخران من المتعة الحقيقية والسحر 🎩 ننتظر معك مزيدًا من البطولات 🏆💪".


وأعلنت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي تجديد عقد وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين قادمين.

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة، برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وبحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، ووليد سليمان لاعب الفريق، وبعد التنسيق الكامل مع  محمود الخطيب، رئيس النادي، في كافة الأمور، التي جرت في إطار تقدير الأهلي لأبنائه، والحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة القادمة.

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