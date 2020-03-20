حقيقة هروب أطباء الحجر الصحي بإسنا.. فيديو

عبر عمال النظافة وأفراد الأمن بمستشفى إسنا التخصصي للحجر الصحي الخاص بمصابي كورونا بمحافظة الأقصر عن سعادتهم بتواجدهم بالمستشفى فى المساعدة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.





وقام العاملون بالمستشفى بث فيديو مباشر من أمام مبنى المستشفي لإرسال رسالة أمان للمواطنين مؤكدين أنهم سعداء بمشاركتهم فى هذه الملحمة الطبية لمعالجة مصابي كورونا وأن ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك عن هروبهم من المستشفي عار تمام من الصحة وأنهم متواجدون بكامل قوتهم.





وأرسل الطبيب حسام فتحى أحد الأطباء المتواجدين بالمستشفى تحية إجلال وتعظيم للتمريض الموجود سواء الأساسي من الأقصر وتمريض الأمانة وتمريض إسكندرية قائلا: "بيقعدوا جنب العيان بكورونا 12 ساعه يوميا متواصله يدوهم علاجهم ويتابعهوهم لحظة بلحظة".





وأوضح الطبيب أنه تم تدريب الأطباء المتواجدين على أعلى مستوى من قبل الدكتورة الهام استشاري مكافحة العدوى بالوزارة والدكتور محمد حمزة .



