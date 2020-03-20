في أسبوعين .. احصلي على تفتيح سحري لـ بشرتك

تحاول الفتيات الحصول على بشرة صافية وخالية من العيوب، وتغامر دائما باستخدام منتجات تفتيح من الممكن أن تسبب مشاكل للبشرة لذلك قدم موقع health وصفة البابايا لتفتيح البشرة:



حبة من البابايا الناضجة.

كمية قليلة من زيت الزيتون.

وعاء للخلط.



طريقة تحضير وصفة التفتيح:



- في وعاء نضع البابايا بعد إزالة رؤوسها ونهرسها جيدًا.



- نضيف القليل من زيت الزيتون إلى معجون البابايا.



- بعد خلط المكونات جيدًا نضعه على البشرة المصابة، واتركيه لمدة 10- 15 دقيقة، ومن ثم نغسله بالماء البارد.



- يتم تكرار الوصفة مرةً أو مرتين في الأسبوع.