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مرأة

في أسبوعين .. احصلي على تفتيح سحري لـ بشرتك

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:15 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تحاول الفتيات الحصول على بشرة صافية وخالية من العيوب، وتغامر دائما باستخدام منتجات تفتيح من الممكن أن تسبب مشاكل للبشرة لذلك قدم موقع health وصفة البابايا لتفتيح البشرة:

حبة من البابايا الناضجة.
كمية قليلة من زيت الزيتون.
وعاء للخلط.

طريقة تحضير وصفة التفتيح:

- في وعاء نضع البابايا بعد إزالة رؤوسها ونهرسها جيدًا.

- نضيف القليل من زيت الزيتون إلى معجون البابايا.

- بعد خلط المكونات جيدًا نضعه على البشرة المصابة، واتركيه لمدة 10- 15 دقيقة، ومن ثم نغسله بالماء البارد.

- يتم تكرار الوصفة مرةً أو مرتين في الأسبوع.
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