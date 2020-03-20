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وزير المالية السعودى: قروض لتوفير رأس المال لإنشاء منشآت صغيرة ومتوسطة.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:08 م
وزير المالية السعودى
وزير المالية السعودى
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شيرين عادل
قال وزير المالية  السعودى محمد الجدعان،  إن الحكومة السعودية ستعمل على إعادة هيكلة ديون المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير قروض من أجل توفير رأس المال لهذه المنشآت.

وأضاف محمد الجدعان، خلال كلمته بمؤتمر صحفى لوزيرى المالية والصحة السعوديين، بأنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزراء الاتصالات، والتخطيط والتجارة تتولى القيام تحديد الحوافز والتسهيلات وغيرها من المبادرات التى يقودها صندوق التنمية الوطنى والبنوك التابعة له. 

وأوضح وزير المالية السعودى محمد الجدعان، أن تشكيل لجنة المبادرات التى يقودها صندوق التنمية الوطنى والبنوك التابعة له  تهدف للتخفيف من وطأة الوضع الاقتصادي الاستثنائي لفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة بين هذه الصناديق بالتعاون مع بنك الاستثمار السعودى، بنك التصدير السعودى والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم هذه المبادرة.

وأعلنت السلطات السعودية عن تدابير عاجلة ب 120 مليار ريال لتخفيف آثار فيروس كورونا.
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