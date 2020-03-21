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برلمان

بعد مطالب الإفراج عنهم.. تعرف على شروط مستحقي العفو بسبب كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 08:08 ص
تعرف على شروط مستحقي
تعرف على شروط مستحقي العفو بسبب كورونا
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أحمد أيمن
طالب عدد من نواب البرلمان، بتوسيع الرؤية الوقائية للحكومة في مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة المصريين ومنع العدوى نحو السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز، من خلال الإفراج الشرطي والعفو عن المحتجزين والسجناء لحمايتهم من كورونا. 

وطبقا للمادة  155 من الدستور، فإن "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، العفو عن العقوبة، أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقرّ بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب"، وتضمن البند الثانى من المادة 155 من الدستور نوعين من قرارات العفو، هما: العفو عن العقوبة، والعفو الشامل"، وذلك طبقا للقانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن تنظيم السجون".

وينطبق الإفراج الشرطى على المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فلا يطبق على غيرها من العقوبات، فلا يطبق على الحبس الاحتياطى ولا الإكراه البدنى أو المحبوس بحكم غير نهائى ويطبق العفو على معظم الجرائم، غير أن القانون المصرى استثنى بعض جنايات المخدرات من العفو بنصف المدة عدا التعاطى والإحراز بغير قصد الاتجار، والجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر وجنايات الكسب غير المشروع والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، وكذلك جرائم العسكريين كما نصت المادة 27 من لائحة السجون.

كما أن اللائحة تشترط الموافقات الأمنية فى جرائم معينة كالقتل العمد والتزييف والسرقة وتهريب النقد والقبض على الناس بغير حق.

وتضمنت مطالب النواب الآتي:

1- يقوم رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية في العفو العام والعفو الصحي لكثير من المحتجزين والمحبوسين من كبار السن والمرضى.

2- يقوم النائب العام باستخدام صلاحياته القانونية في الإفراج عن الكثير من المحبوسين احتياطيا في الجرائم التي لا ترتبط بالعنف والقتل والإرهاب.

3- تقوم وزارة الداخلية ومصلحة السجون باستخدام صلاحياتها القانونية بالإفراج الشرطي عمن اقتربوا من قضاء نصف مدة حبسهم، وممن تبقى على قضائهم نصف المدة ستة شهور.

4- استخدام مناسبة عيد الأم في الإفراج عن كثير من الغارمات والمتهمات في قضايا لا ترتبط بالعنف والإرهاب.
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