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اقتصاد

بزيادة قدرها 12 مليارا.. 25 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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محمد صبيح
ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 25.8 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.406 مليار ورقة منفذة على 1144 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 13 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 990 مليون ورقة منفذة على 95 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
 
وبلغ إجمالى قيمة التداول في بورصة النيل نحو 28.6 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 17.9 مليون ورقة منفذة على 654 عملية.

واستحوذت الأسهم على 15.92% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 84.08%، وفقًا للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
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