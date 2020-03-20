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حوادث

الأموال العامة: ضبط سيدتين تنصبان على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:36 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدتين بالغربية والجيزة لقيامهما بالنصب والاستيلاء على أموال بعض المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج للحصول على فرص عمل.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا من 5 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية بقيام (أحد الأشخاص بالمعاش، وزوجته مالكة محل لبيع إكسسوار المحمول - لهم معلومات جنائية مسجلة) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والإستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية قدرها (342,000 ألف جنيه) بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية وتوفير فرص عمل لهم بها، إلا أنهم لم يفيا بذلك ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمة الثانية وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة بالإشتراك مع زوجها المتواجد حاليًا بإحدى الدول العربية.

كما أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة قيام إحدى السيدات (حاصلة على بكالوريوس خدمة إجتماعية – مقيمة بالهرم الجيزة) بإدارة شركة (غير مرخصة) لإدارة المشروعات كائنة بشارع فيصل بالجيزة، لتوفير فرص عمل للشباب بالفنادق والشركات الخاصة مقابل رواتب مجزية، وأعلنت بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى عن نشاطها المؤثم، حيث تمكنت من إستقطاب عدد كبير من الضحايا.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة بمقر الشركة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الهرم، وعثر بحوزتها على (كمية من الإستمارات - مجموعة من خطابات الترشيح - مجموعة كبيرة من أوراق السير الذاتية " مدون بهم أسماء العديد من ضحاياها").

أمكن التوصل إلى إثنين من المجنى عليهم وبسؤالهما قررا بقيام المتهمة المذكورة بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ ( 8000 جنيه) بزعم إيجاد فرص عمل لهما دون الوفاء بذلك.. وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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