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أخبار البلد

القومي للطفولة: إجراءات لحماية الأطفال من فيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:04 م
المجلس البومى للطفولة
المجلس البومى للطفولة والأمومة
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أمل مجدى
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن استمرار العمل بالخط الساخن لتلقي الشكاوى "خط نجدة الطفل 16000"، وأن الخط الساخن مستمر في عمله لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى استقبال البلاغات أيضًا من خلال الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس. 

ويناشد المجلس جموع المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تفرضها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وذلك لضمان حماية أطفالنا بالإضافة إلى ضرورة إبعادهم عن أماكن التجمعات والزحمة والالتزام بالمنزل، كما يهيب المجلس المواطنين باتباع ارشادات السلامة والآمان وأن اتباعها في هذا التوقيت هو واجب وطني لنتخطى سويا هذه الفترة بسلام، حفظ الله مصر وشعبها آملين أن ننتقل ببلدنا إلى بر الآمان. 

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