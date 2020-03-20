جامعة عين شمس في أسبوع.. عبدالغفار يتواصل مع الطلاب لتوعيتهم من كورونا.. طلاب حاسبات ومعلومات يطالبون بتفعيل نقابة مهندسي البرمجيات.. وحقيقة تأجيل امتحانات الميدترم

_عبر الفيديو كونفرانس.. عبدالغفار يتواصل مع طلاب عين شمس لتوعيتهم حول فيروس كورونا
_طلاب حاسبات ومعلومات يطالبون بتفعيل نقابة مهندسي البرمجيات
_جامعة عين شمس تكرم عددا من الباحثين التطبيقين
_بعد التعليق الدراسة أسبوعين.. جامعة عين شمس تحدد مصير امتحانات أعمال السنة
_حقيقة تأجيل امتحانات الميدترم بجامعة عين شمس
تواصل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع رئيس جامعة عين شمس للاطمئنان على سير عملية التعليم عن بعد عن طريق الاتصال الإلكتروني بالفيديو، حيث ظهر من خلال مقطع نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
واطمأن عبد الغفار مع رئيس جامعة عين شمس علي سير العملية التعليمية بالإضافة إلى تواصله مع عدد من طلاب كلية الطب وداعبهم بالتأكد ما إذا كانوا في المنزل او استغلوا الإجازة للخروج، حيث سأل أحد طلاب كلية الطلاب عن فيروس كورونا ومدي تأثيره علي الأطفال وما نوع الفيروس، قائلا" وتاثيره علي الاطفال ضعيف جدا اما عن نوع الفيروس مش بحب أفتي" .
واستكمل عبد الغفار مع الطلاب بعض الأسئلة للتأكد من وجودهم بالمنزل حيث أكد الطلاب للوزير أنهم وزملاؤهم لا يخرجون من المنزل ويستغلون الإجازة في متابعة التعليم عن بعد ليوجه لهم الوزير طلب بعد الخروج والحفاظ على أسرهم والتواصل مع زملائهم وتوعيتهم، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت هذا الإجراء للحفاظ على المواطنين وحمايتهم من الفيروس وتخطي هذه الأزمة.
كما طالب الوزير بالبقاء في المنزل والاعتناء بأنفسهم والتقليل في الاختلاط بالتجمعات، مؤكدا لهم أن الإجازة لن تؤثر على دراستهم
قال عمر عادل طالب بالفرقة الرابعة كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس إن الكلية واحدة من أهم كليات جامعة عين شمس في الوقت الحالي ومن الكليات الرائدة في دراسة الحاسبات والمعلومات في مصر والمنطقة، وقد تم تطوير الكلية بإدخال العديد من الأساليب التعليمية والتقنية الحديثة.
وتتميز الكلية بوجود العديد من التخصصات التكنولوجيا الدقيقة بها، وبالتالي أعداد الطلاب علي مستوي جمهورية مصر العربية ليس بقليل لذلك نطالب الدولة والمجلس الأعلي للجامعات بتفعيل نقابة مهندسي البرمجيات وهذا حق مشروع لنا .
وأشار نور الدين هلال طالب أيضا بالفرقة الرابعة كلية حاسبات ومعلومات عين شمس عنده تخرجه حيث المسمي الوظيفي لخريجي حاسبات ومعلومات أخصائي حاسب مثل خريجي المعاهد السنتين وبرة مصر مهندس برمجيات، منوها أن الكلية تقبل مجموعا عاليا مثل كليات القمة لذلك نطالب بتفعيل نقابة مهندسي البرمجيات نقابة خاصة لنا تحافظ علي حقوقنا.
وأضاف هلال أن كليتي الهندسة والحاسبات تكملان بعضهما البعض لذلك لا جيب التفريق بيننا وبينهم، مضيفا أن كلية الحاسبات كلية العصر هي التي تساعد الدولة في كل تطور سوف يحدث فيها وهي التي ساهمت في تطوير المجتمعات الغربية لكي تكون مجتمعات حديثة منوها أن الكلية خرجت طلاب يعملون الان في اكبر الشركات في العالم في مجال البرمجة.
طالب محمد خالد بالفرقة الرابعة حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس أن يكون لهم نقابة خاصة بنا تحافظ علي حقوقنا حيث النقابة تعمل علي تحسين ظروف عملنا، وكذلك لتعزيز المصالح المشتركة بينا، بحيث يمكن للشخص العامل الاجتماع مع الإدارة، والتفاوض معها حول أي مشكلة تؤثر عليه، أو على وظيفته، بما في ذلك الأجور والمزايا وظروف العمل المختلفة.
كرم الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وسهيل حمزة أمين مساعد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عددا من الباحثين الذين قدموا ابحاثا علمية تطبيقية تم نشرها دوليًا فى مجلات علمية دولية.
وذلك خلال انعقاد لجنة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بحضور الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم و وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
حيث تم تكريم تسع باحثين تميزوا بالنشر الدولى للأبحاث التطبيقية للعام المالى 2019/ 2020 وهم: " الدكتور أسماء إسماعيل و الدكتور هانى محمد محمد والدكتور مجدى أحمد محمد والدكتور أميمة محمد إبراهيم و الدكتور مى صالح عبد المقصود" بقسم الكيمياء بكلية التربية.
والدكتور إبراهيم حسين على الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية بكلية العلوم والدكتور عبير محمد السيد النجار بقسم الكيمياء بكلية العلوم و الدكتور مروة مدحت النجار مدرس مساعد بقسم علم الحيوان والدكتور رانيا محمد حافظ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة.
أجل الدكتور ضياء خليل عميد كلية هندسة جامعة عين شمس امتحانات أعمال السنة للفصل الدراسي 2020، وسوف تبدأ يوم الجمعة 3 إبريل، وكان من المقرر ان تبدأ يوم 29 مارس الجاري.
وأضاف خليل خلال تصريحاته لـ "صدي البلد" انه يتمني رجوع الدراسة في موعدها واذ تم تعليق الدراسة مرة اخري للاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة سوف نأجل امتحانات اعمال السنة للفصل الدراسي الثاني مرة ثانية حفاظا علي طلابنا من نقل العدوي.
ووضح عميد كلية هندسة ان الدولة والجامعة تسعي للحفاظ عدم نقل العدوي والتجمعات حفاظا علي الطلاب منوها تم التعامل مع الطلاب من خلال الموقع الرسمي بالكلية تحت إشراف وحدة الخدمات التكنولوجية الخاصة بالكلية وسوف يتلقون محاضرتهم من خلال الموقع الرسمي للكلية.
طالب الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة عين شمس بالالتزام بقرار رئيس الجمهورية للحفاظ على الطلاب من فيروس كورونا المستجد.
وقال جلال ربما يمتد تعليق الدراسة لفترة ثانية وقد تعود خلال 14 يوما معقبا: "دائما نثق في قيادتنا وفي قراراتها "
وأضاف جلال ، خلال تصريحات لصدى البلد، انه لا يمكن تحديد امتحانات الميدترم في هذه الفترة لانها فترة ازمات لابد من اتخاذ كل الاجراءات الاحترازاية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لذلك قررنا بعدم اتخاذ قرار يخص الميدترم من حيث موعده او أضافة درجاته الى نهاية الفصل الدراسي الثاني حتى اشعار آخر من رئيس الجامعة .
وأعلن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، اعتبارًا من الأحد الموافق ١٥ من مارس ٢٠٢٠، في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.