جامعة عين شمس في أسبوع.. عبدالغفار يتواصل مع الطلاب لتوعيتهم من كورونا.. طلاب حاسبات ومعلومات يطالبون بتفعيل نقابة مهندسي البرمجيات.. وحقيقة تأجيل امتحانات الميدترم

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تواصل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع رئيس جامعة عين شمس للاطمئنان على سير عملية التعليم عن بعد عن طريق الاتصال الإلكتروني بالفيديو، حيث ظهر من خلال مقطع نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





واطمأن عبد الغفار مع رئيس جامعة عين شمس علي سير العملية التعليمية بالإضافة إلى تواصله مع عدد من طلاب كلية الطب وداعبهم بالتأكد ما إذا كانوا في المنزل او استغلوا الإجازة للخروج، حيث سأل أحد طلاب كلية الطلاب عن فيروس كورونا ومدي تأثيره علي الأطفال وما نوع الفيروس، قائلا" وتاثيره علي الاطفال ضعيف جدا اما عن نوع الفيروس مش بحب أفتي" .





واستكمل عبد الغفار مع الطلاب بعض الأسئلة للتأكد من وجودهم بالمنزل حيث أكد الطلاب للوزير أنهم وزملاؤهم لا يخرجون من المنزل ويستغلون الإجازة في متابعة التعليم عن بعد ليوجه لهم الوزير طلب بعد الخروج والحفاظ على أسرهم والتواصل مع زملائهم وتوعيتهم، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت هذا الإجراء للحفاظ على المواطنين وحمايتهم من الفيروس وتخطي هذه الأزمة.



