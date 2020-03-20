طقس سيئ.. سقوط أمطار خفيفة ورياح شديدة تضرب كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ ، اليوم، الجمعة، طقسًا سيئًا، تمثل في سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بمدن وقرى المحافظة، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة، وشدة الرياح.





وسجلت سرعة الرياح في كفر الشيخ ، اليوم، وفقًا لمؤشرات الأرصاد الجوية، 24 كم/ ساعة، وبلغت نسبة رطوبة الجو 62%.





كورونا وأجبرت الظروف الجوية السيئة المواطنين على المكوث في منازلهم عقب أداء صلاة الجمعة، بالإضافة إلى حرصهم على الالتزام بالتعليمات الحكومية في ضوء التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس





وحرص قائدو المركبات على الطريق الدولي الساحلي الرابط بين محافظتي كفر الشيخ، والإسكندرية على تقليل السرعات على الطريق لتفادي وقوع حوادث في ظل الظروف الجوية السيئة.