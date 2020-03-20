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أخبار البلد

مستشفى 25 يناير تبادر بتعقيم المدارس والمساجد والمنشآت الحكومية بالشبراوين

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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صدي البلد
تعلن مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير قيامها بدورها الخاص بالوقاية من فيروس كورونا، وذلك من خلال حملة شاملة لتعقيم  المدارس  والمساجد وكل المنشآت الحكومية بالقرية وذلك بالتنسيق مع المسئولين عن تلك الجهات على أن يبدأ ذلك من غد السبت.

كما تعلن عن توفيرها لكافة أدوات النظافة والتعقيم للجهات التي يتردد عليها جمهور من المصالح الحكومية وذلك حفاظًا على صحة أهالينا.

وتناشد المؤسسة كافة أهالي الشبراوين باتخاذ كافة الاحتياطات الخاصة بالنظافة الشخصية وغسل الأيدي وعدم التجمع والبقاء بالمنزل وعدم الخروج منه إلا للضرورة.

وتؤكد المؤسسة أن فريق العمل الخاص بها، على أهبة الاستعداد لتقديم كل دعم ممكن لأهالينا في أي وقت.
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