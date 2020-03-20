تم تحريفها .. سفارة فرنسا بالقاهرة تعلق على ترجمة قناة الجزيرة

استنكرت سفارة فرنسا بالقاهرة تحريف جزء من الرسالة المصورة التى وجهها السفير الفرنسى ستيفان روماتيه أمس للجالية الفرنسية بمصر حول فيروس كورونا





وأكدت السفارة - فى بيان اليوم الجمعة انه تم ترجمة جزء من تصريحات السفير "بصورة محرفة ومغالطة لأغراض جدلية"، وهي ترجمة " لا تعكس بتاتًا روح التضامن الكامل الذي تتبناها فرنسا مع مصر، والتي تم الإعراب عنها بوجه خاص من خلال هذا الفيديو.





وأوضح البيان أن سفير فرنسا في مصر، كان يخاطب وباللغة الفرنسية الجالية الفرنسية فى مصر من خلال هذا التسجيل المصور (فيديو) والذى تم نشره امس على مواقع التواصل الاجتماعي .



