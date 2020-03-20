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أخبار البلد

تم تحريفها .. سفارة فرنسا بالقاهرة تعلق على ترجمة قناة الجزيرة

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:02 م
السفير الفرنسي خلال
السفير الفرنسي خلال توجيه رسالة للجالية حول كورونا
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محمد وديع
استنكرت سفارة فرنسا بالقاهرة تحريف جزء من الرسالة المصورة التى وجهها السفير الفرنسى ستيفان روماتيه أمس للجالية الفرنسية بمصر حول فيروس كورونا

وأكدت السفارة - فى بيان اليوم الجمعة انه تم ترجمة جزء من تصريحات السفير "بصورة محرفة ومغالطة لأغراض جدلية"، وهي ترجمة " لا تعكس بتاتًا روح التضامن الكامل الذي تتبناها فرنسا مع مصر، والتي تم الإعراب عنها بوجه خاص من خلال هذا الفيديو.

وأوضح البيان أن سفير فرنسا في مصر، كان يخاطب وباللغة الفرنسية الجالية الفرنسية فى مصر من خلال هذا التسجيل المصور (فيديو) والذى تم نشره امس على مواقع التواصل الاجتماعي . 

وأكد أن السفير ستيفان روماتيه تحدث فى سياق الأزمة الدولية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد 19" عن جهود سفارة فرنسا المبذولة لصالح الجالية الفرنسية في مصر.
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