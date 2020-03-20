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توك شو

هل توجد دولة أوروبية وراء إنتاج فيروس كورونا؟

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري

عرضت فضائية "روسيا اليوم" تقريرا عن وجود دولة أوروبية وراء فيروس كورونا.

وجاء فى التقرير أن فى 17 مارس 2020 نشر شاب يتحدث الفرنسية فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يزعم فية أن فيروس كورونا المكتشف فى الصين أنتج من قبل معهد "باستور الفرنسي".

كما أشار التقرير إلى أن الفيديو أكد على حصول معهد "باستور" على براءة اختراع الفيروس عام 2004، واستند صاحب الفيديو على تقرير رسمي تم نشرة على موقع "مكتب البراءات الاوروبية".

وأضاف التقرير أن الاتحاد الاوروبي قرر إنشاء موقع للرد على شائعات فيروس كورونا وعلى الفيديو المنشور، بالإضافة الىوكالة الانباء الفرنسية التى نفت ما وجد فى الفيديو مؤكدة، بأن التقرير المستخدم فى الفيديو يخص فيروس اخر غير كورونا.

كما دعا الاتحاد الاوروبي الاعلام للتوعية ضد الحملات التى يقوم بها البعض فى حاولة لتضليل الشعب.
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