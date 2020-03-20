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تعليم

حقيقة عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئًا .. غدا

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:39 م
المجلس الاعلي للجامعات
المجلس الاعلي للجامعات
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نهلة الشربيني
نفى الدكتور محمد الطيب المتحدث الرسمي باسم وزاره التعليم العالي والبحث العلمي صحة كل ما يتم تداوله من شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي أو على منصات الإعلام المختلفة بشأن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات غدا بسبب فيروس كورونا، إنما هو في موعده الشهري المحدد سلفا.



وأضاف أن الاجتماع المجلس غدا هو في موعده الشهري المحدد سلفا، وأن غدا سيتم مناقشه المواضيع الدورية المطروحة علي المجلس ذات الاهتمام المشترك كما سيتم مناقشه الخطط المستقبلية لتداعيات فيروس كورونا المستجد ومتابعة تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية من خلال جهود الجامعات لاستكمال الفصل الدراسي الثاني عن طريق التعليم عن بعد وأنه عقب إنعقاد المجلس سيصدر بيانا يوضح ما تم الوصول إليه من قرارات.

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