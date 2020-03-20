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أخبار العالم

قرار جديد من الجمارك السعودية.. تعرف عليه

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:13 م
الجمارك السعودية
الجمارك السعودية
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محمود نوفل
أوضحت الجمارك السعودية أنه في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا الجديد؛ ستعمل على تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية من عملائها المستوردين لمدة (30) يومًا؛ وذلك ابتداءً من 24 مارس 2020، وقد تزيد مدة التأجيل عن (30) يومًا للأنشطة الأكثر تأثرًا وتصل مدة هذه المبادرة إلى ثلاثة أشهر.


وقالت الجمارك: إنه سيكون في وسع المستوردين الاستفادةُ من هذا الدعم؛ من خلال تقديم ضمانات بنكية لحين سداد الرسوم المستحقة بعد 30 يومًا من عملية الفسح؛ حيث ستوفر هذه المبادرة سيولة للشركات تُمَكّنهم من الاستفادة من مبالغ الرسوم خلال فترة التأجيل.

وأضافت الجمارك أن هناك أكثر من (51) ألف شركة مستوردة في بياناتها لعام 2019م، يمكن لها الاستفادة من هذا الدعم.

من جانب آخر أوضحت الجمارك السعودية أن منافذها البرية والجوية والبحرية تُواصل عملها وذلك بإنهاء الإجراءات الجمركية للشحنات الواردة وضمان استمرارية تدفقها؛ الأمر الذي يُسهم في توفير جميع أنواع السلع للمستهلكين.
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