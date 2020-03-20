ولاد البلد الجدعان .. صيدلي المنوفية يوزع 10 آلاف كمامة مجانا لمواجهة كورونا

في وسط المحن والأزمات يظهر معدن الرجال وتظهر معه التضحية وحب الأوطان والوقوف بجانب الوطن للمرور لبر الأمان، فهذا ليس بغريب علي المصريين فمنذ عقود طويلة والمصري تظهر أصله ومعدنه في المحن.





وشهدت محافظة المنوفية وبالتحديد مدينة شبين الكوم قيام الدكتور زكي ماضي صاحب صيدليات ماضي بشراء 10 الاف كمامة طبية وقفازات لتوزيعها علي الأهالي لتفادي الإصابة بفيروس كورونا الذي اجتاح العالم.





وتحدث ماضي قائلا:" استلهمت الفكرة للوقوف بجانب الوطن في محنته الذي يشهدها وللحد من انتشار الفيروس الذي هدد العالم ، ومما زادني تشجيعا علي تنفيذ الفكرة هو قلة الوعي بين الأهالي وعدم الاهتمام الكافي والجيد بخطورة المرض فقررت القيام بالمبادرة للحفاظ على الأهالي ومنعا لانتشار المرض





وأضاف ماضي أنه ليس شرط إعطاء الكمامة والقفاز الشراء من الصيدلية، ولكن أي شخص يدخل الصيدلية أو يمر من أمامها فيتم إعطاءه علي الفور .





وأوضح ماضي أننا في مرحلة يجب علينا جميعا الالتفاف حول القيادة الوطنية التي تبذل كل ما في وسعها ولم تدخر أي غالي للمرور من هذه المحنة كما يجب تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة مثل الجلوس في المنزل وعدم النزول الا للضرورة القصوى حتي يتثني للمختصين التعامل مع هذا الوباء





وأعرب ماضي عن حزنه الشديد الي قيام بعض الصيادلة برفع أسعار الكمامات والقفازات الطبية الي أضعاف الأضعاف مما يمنع كثير من الأهالي شراءها بسبب إرتفاع أسعارها ،





ووجه ماضي رسالة إلى الصيادلة أين ستذهبون بهذه المكاسب والأموال التي جمعتموها اذا إنتشر هذا الوباء في الوطن وأصاب الكثيرين من أهالينا ستموتون تاركين هذه الأموال فمن الأفضل أن نقف حائط صد لمنع وصول هذا الوباء لأهالينا وأن نضحي جميعا في هذه المرحلة الصعبة لكي نعبر جميعا لبر الأمان .





وأكد ماضي :"مع انتهاء ال 10 الاف كمامة وقفاز طبي سوف اقوم بعرض 10 الاف اخرين ولكن بسعرهم الطبيعي دون اضافة اية مكاسب للصيدلية وهذه امكانياتي المادية ولو كانت امكانياتي المادية تسمح باكثر من ذلك ما تأخرت أبدا".