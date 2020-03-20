86 ألف كبسولة فارغة .. ضبط مخزن لتصنيع الأدوية في كفر الشيخ بدون ترخيص

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بالتسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، من ضبط مخزن يديره صيدلي بمدينة دسوق؛ لتصنيع كميات من الأدوية دون ترخيص بالمخالفة للقانون، لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.





وكان اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط مخزن يديره "ب.ن" 45 سنة صيدلي، لتصنيع كمية من الأدوية داخل أحد المخازن الملحقة بالصيدلية دون ترخيص وذلك من خلال مواد خام مجهولة المصدر.





وضبطت الحملة التي قادها العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، والدكتور تامر حجازي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، 86 ألف كبسولة طبية فارغة مُعدة للتعبئة، و3 آلاف و865 كبسولة جاهزة، ومُعدة للتداول، وكمية من المواد الخام ومستلزمات إنتاج طبية مجهولة المصدر.





وحرَّز رجال مباحث التموين والتفتيش الصيدلي، المضبوطات.



