هل ينتقل كورونا من الأم الحامل إلى الجنين؟..فيديو

قال دكتور جاك مخباط، المتخصص فى الأمراض الجرثومية، إن المرأه الحامل لا يمكن أن تنقل الفيروس للجنين، ولكن قد ينتقل بعد الولادة.





وأكد جاك مخباط، أثناء حواره على فضائية "العربية"، أن الفيروس لا ينتقل من خلال "الرضاعه"، وينتقل فقط من خلال التعامل بالأيدي.





وأشار المتخصص فى الأمراض الجرثومية ، إلى ضرورة وقاية الأم من الفيروس واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى نتجنب إصابة الأطفال.







