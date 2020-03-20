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توك شو

هل ينتقل كورونا من الأم الحامل إلى الجنين؟..فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 05:55 م
دكتور جاك مخباط،
دكتور جاك مخباط، المتخصص فى الامراض الجرثومية
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اسراء صبري
قال دكتور جاك مخباط، المتخصص فى الأمراض الجرثومية، إن المرأه الحامل لا يمكن أن تنقل الفيروس للجنين، ولكن قد ينتقل بعد الولادة.

وأكد جاك مخباط، أثناء حواره على فضائية "العربية"، أن الفيروس لا ينتقل من خلال "الرضاعه"، وينتقل فقط من خلال التعامل بالأيدي.

وأشار المتخصص فى الأمراض الجرثومية، إلى ضرورة وقاية الأم من الفيروس واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى نتجنب إصابة الأطفال.



كما وصلت عدد الحالات المصابة الى 265حالة و7 وفيات بفيروس كورونا في مصر، لافتا إلى أن الصين بها 80 ألفا و894 مصابا و3237 وفاة، وإيران 16 ألفا و179 مصابا و988 وفاة.
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