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محافظات

تعقيم منازل وتجميل وبوسترات توعية عن كورونا بجهود شباب حي شرق سمالوط.. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:10 م
رش ضد كورونا بالمنيا
رش ضد كورونا بالمنيا
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ايمن رياض
بدأ عدد من شباب حي شرق مدينة سمالوط في عمل حملات تعقيم لجميع منازل وميادين وشوارع الحي وذلك بالجهود الذاتية للحماية من فيروس كورونا مع طباعة وتوزيع أكثر من ٤ آلاف بوستر توعوي على منازل الحي. 

وقاموا بتجميل ودهان كوبري ترعة الإبراهيمية المؤدي للحي فضلا عن تجديد ميدان عبد الهادي بالحى وجميع المبادرات بالجهود الذاتية وبدأت عقب تعرض البلاد لموجة الطقس السيئ التي مرت بها البلاد للمساعدة في رفع تجمعات مياه الأمطار ومساعدة المتضررين.

 جروب الشباب الذي قام بهذه الأعمال يضم كلا من:  حلمى اسماعيل خضر ، زيدان سيد زيدان، عمرو محمود السودانى ، مجدى محمود ، محمود منير المصرى، محمد صفوت الرشيدى، حماده نبيل شلقامى، فيصل عطا ابو السعود
تعقيم منازل وتجميل وبوسترات توعية عن كورونا بجهود شباب حي شرق سمالوط.. صور
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