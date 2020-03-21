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برلمان

حملات توعية وزيادة باقات الإنترنت.. برلماني يشيد بجهود الحكومة في مواجهة فيروس كورونا

السبت 21/مارس/2020 - 01:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسن رضوان
أشاد خالد حنفي عضو مجلس النواب، بأداء الحكومة في التصدي لفيروس كورونا المستجد عن طريق اتخاذها عددا كبيرا من الإجراءات الوقائية والاحترازية تمثلت في تعليق الدراسة إضافة إلى عمليات توعية للمواطنين بعدم النزول من البيت عن طريق رسائل Sms وزيادة حجم باقات الإنترنت.

وأكد "حنفي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فيروس كورونا من الفيروسات التي تنتشر بطريقة سريعة جدًا ولابد أن يلتزم المواطنون بتعليمات وزارة الصحة والحفاظ على النظافة المستمرة وغسل اليدين وعدم الاحتكاك والتواجد في الأماكن المزدحمة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن في حالة التزام المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية من جانب وزارة الصحة ستنتهي الازمة في القريب العاجل دون وجود أي خسائر سواء كانت مادية او صحية.
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