سكان دبلن يحاربون العزل المنزلي.. فيديو

عرضت فضائية"روسيا اليوم"، تقريرا، عن ممارسة سكان دبلن، عاصمة أيرلندا، للرياضة، في ظل العزل المنزل.





وجاء في التقرير، أن سكان دبلن حاربوا العزل المنزلى، من خلال ممارسة الرياضة فى الشارع، مع الحفاظ على المسافات مابينهم.



