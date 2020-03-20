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سكان دبلن يحاربون العزل المنزلي.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:17 م
أيرلندا
أيرلندا
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اسراء صبري
عرضت فضائية"روسيا اليوم"، تقريرا، عن ممارسة سكان دبلن، عاصمة أيرلندا، للرياضة، في ظل العزل المنزل.

وجاء في التقرير، أن سكان دبلن حاربوا العزل المنزلى، من خلال ممارسة الرياضة فى الشارع، مع الحفاظ على المسافات مابينهم.

وبرزت تلك المبادرة؛ للقضاء على الملل أثناء العزل المنزلى فى ايرلندا، حيث يقوم السكان بالمشاركة والتجمع دون مخاطرة تؤدي لانتشار الفيروس بينهم. 

وأعلنت السلطات فى أيرلندا، إغلاق جميع المدارس والكليات ودور الحضانة حتى 29 مارس وسط تفشي الفيروس كورونا.
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