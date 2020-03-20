بسبب الكورونا.. النواب يطمئن المصريين: القيادة السياسية ضخت مليارات الجنيهات حفاظًا على صحة أبناء الوطن

أكد مجلس النواب، برئاسة على عبدالعال، مباركته الخطوات التي تمت من القيادة السياسية بشأن مواجهة فيروس كورونا، حيث وجهت بضخ مليارات الجنيهات حفاظًا على صحة وسلامة أبناء الوطن معلنة إعطاء الأولوية لصحة المواطنين على أي أمر آخر.
جاء ذلك في إطار بيانه الصادر اليوم الجمعة، لدعم الخطوات والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في سبيل الوقاية واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
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وأكد المجلس أن جهود القيادة السياسية، تلاها تدابير احترازية حازمة ووقائية ومتعددة اتخذتها الحكومة أهمها تخفيض أعداد الموظفين وتحديد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي المحلات والمولات التجارية تجنيبًا لأبناء شعب مصر من احتمالات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي استباح معظم دول العالم قويها وضعيفها.
يشار إلى أن أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، وفق توجيهات رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال، كانت سباقة في تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة بصفة عامة ومجلس النواب بصفة خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة العاملين، أتخذ مجلس النواب بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، وأن تمنح إجازات مدفوعة الأجر للسيدات الحوامل والحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة ومن تقمن برعاية ذوي الاعاقة، كذلك العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الثلاثاء 17 من مارس 2020.