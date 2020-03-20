AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بسبب الكورونا.. النواب يطمئن المصريين: القيادة السياسية ضخت مليارات الجنيهات حفاظًا على صحة أبناء الوطن

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:29 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
محمود فايد
أكد مجلس النواب، برئاسة على عبدالعال، مباركته الخطوات التي تمت من القيادة السياسية بشأن مواجهة فيروس كورونا، حيث وجهت بضخ مليارات الجنيهات حفاظًا على صحة وسلامة أبناء الوطن معلنة إعطاء الأولوية لصحة المواطنين على أي أمر آخر. 

جاء ذلك في إطار بيانه الصادر اليوم الجمعة، لدعم الخطوات والتدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية  في سبيل الوقاية واحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. 
وأكد المجلس أن جهود القيادة السياسية، تلاها  تدابير احترازية حازمة ووقائية ومتعددة اتخذتها الحكومة أهمها تخفيض أعداد الموظفين وتحديد ساعات العمل في المطاعم والمقاهي المحلات والمولات التجارية تجنيبًا لأبناء شعب مصر من احتمالات انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي استباح معظم دول العالم قويها وضعيفها.

يشار إلى أن أمانة  مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، وفق توجيهات رئيس مجلس النواب د. علي عبدالعال، كانت سباقة في تفعيل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة بصفة عامة ومجلس النواب بصفة خاصة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا على صحة وسلامة العاملين، أتخذ مجلس النواب بعض الإجراءات الاحترازية الجديدة، لمنع انتشار فيروس كورونا، أبرزها أن يكون العمل بالأمانة العامة لمجلس النواب بالتبادل والتناوب بنصف طاقة العاملين، وأن  تمنح إجازات مدفوعة الأجر للسيدات الحوامل والحاضنات للأطفال أقل من 12 سنة ومن تقمن برعاية ذوي الاعاقة، كذلك العاملين من أصحاب الأمراض المزمنة بحسب الثابت بسجلاتهم الطبية بجهة العمل وذلك لمدة أسبوعين اعتبارًا من الثلاثاء 17 من مارس 2020.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين البرلمان: رئيس المجلس يملك صلاحية تعديل موعد انعقاد الجلسات القادمة

مطالبا المواطنين بالاستجابة.. البرلمان يبارك خطوات الحكومة لمواجهة كورونا

بيان عاجل من مجلس النواب بشأن كورونا.. البرلمان يبارك جهود القيادة السياسية والحكومة في مواجهة الفيروس.. ويؤكد: بقاء المواطنين في المنازل يمنع اتخاذ أي تدابير إضافية محتملة

6 رسائل حاسمة من البرلمان بشأن جهود المواجهة لفيروس كورونا.. تعرف عليها

تدابير جديدة محتملة لمواجهة فيروس كورونا.. البرلمان يكشف عن توقيت صدورها

احتياطي السلع آمن.. البرلمان لـ"المصريين": لا داعي للشراء غير المبرر

ترشيحاتنا

في "سوق ملوخية".. بلكونة تقتل سيدة بدمنهور

نتائج عكسية.. أضرار تناول القهوة بعد 6 مساء

قرار عاجل بشأن مصاب كورونا في بورسعيد

بالخطوات.. كيف تشتري شهادة البنك الأهلي بفائدة 15% من المنزل لتجنب كورونا

ضبط شخصين روّجا أخبارا كاذبة عن فيروس كورونا

البنك الأهلي يعلن 3 طرق لشراء شهادة الـ15% دون الذهاب للفرع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نتائج عكسية.. أضرار تناول القهوة بعد 6 مساء

اسعار بي ام دبليو BMW اليوم في مصر بعد أحدث تخفيض.. صور

لو معندكش كورونا .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول علاج الملاريا بشكل عشوائي؟