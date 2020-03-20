خطوة جديدة لصحة الشرقية لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

وخلال كلمته وضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أهمية النظافة الشخصية، والإجراءات الوقائية، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع المواطنين وجميع طوائف المجتمع في مواجهة التحديات.

غير مسبوقة، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين للحد من انتشار العدوي، وأن المراحل والخطوات التي تتخذها قد يكون لها آثار اقتصادية، وإنما تصب في مصلحة المواطن من الدرجة الأولي.

كما قامت فرق من مديرية الشئون الصحية بإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بتطهير جميع الأسطح ، وغرف إقامة المجندين، والمكاتب الإدارية، وباقي الغرف الأخري، وأماكن التجمعات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.





وقدم وكيل الوزارة بعض الإرشادات والتوعية والتثقيف الصحي للمجندين، وتم تدريبهم علي القيام بأعمال التطهير اليومية لأماكن العمل.



