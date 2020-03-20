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محافظات

خطوة جديدة لصحة الشرقية لمواجهة كورونا.. تعرف عليها

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:31 م
خطوة جديدة لصحة الشرقية
خطوة جديدة لصحة الشرقية لمواجهة كورونا.. تعرف عليها
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محمد الطحاوي
وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية رسالة توعية للمصلين عقب صلاة الجمعة اليوم بمسجد الهداية بمركز ومدينة بلبيس، وتم تقديم الإرشادات الوقائية، والتثقيف الصحي لمواجهة فيروس كورونا.

وخلال كلمته وضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أهمية النظافة الشخصية، والإجراءات الوقائية، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع المواطنين وجميع طوائف المجتمع في مواجهة التحديات.

وأشار "مسعود" إلى أن جميع أجهزة الدولة تقوم بإجراءات وقائية واحترازية غير مسبوقة، حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين للحد من انتشار العدوي، وأن المراحل والخطوات التي تتخذها قد يكون لها آثار اقتصادية، وإنما تصب في مصلحة المواطن من الدرجة الأولي.

كما قامت فرق من مديرية الشئون الصحية بإدارة مكافحة ناقلات الأمراض بتطهير جميع الأسطح ، وغرف إقامة المجندين، والمكاتب الإدارية، وباقي الغرف الأخري، وأماكن التجمعات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وقدم وكيل الوزارة بعض الإرشادات والتوعية والتثقيف الصحي للمجندين، وتم تدريبهم علي القيام بأعمال التطهير اليومية لأماكن العمل.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، للحفاظ علي المواطنين، لتجنب انتشار العدوي من الفيروسات، وخاصة  فيروس كورونا المستجد.
خطوة جديدة لصحة الشرقية لمواجهة كورونا.. تعرف عليها
خطوة جديدة لصحة الشرقية لمواجهة كورونا.. تعرف عليها
خطوة جديدة لصحة الشرقية لمواجهة كورونا.. تعرف عليها
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