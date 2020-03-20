حملة لتطهير ولتعقيم المنشآت بـ بورسعيد لمواجهة كورونا

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بتطهير جميع المنشأة الحكومية، ومبنى الديوان العام ومباني الأحياء والمتنزهات والممشى السياحي بالمحافظة تحسبا لكورونا.
وكلف محافظ بورسعيد المهندس أسامة رخا مستشار المحافظ مكافحة القوارض والحشرات ومكافحة ناقلات الأمراض ببورسعيد، للتنفيذ الفعلى والعاجل لعمليات التطهير المكثف والسريع للسيطرة على انتشار الفيروس بالمحافظة، بتحرك الفورى لتطهير جميع المنشأت الحكومية ومبنى الديوان العام ومبانى الأحياء والمتنزهات والممشى السياحي بالمحافظة.
وشدد محافظ بورسعيد على تواجد مديرى المديريات و رؤساء الاحياء على رأس فرق عمل الطوارئ بكل بمديرية وحى لمعاونة فريق مكافحة القوارض وناقلات التطهير
وأظهر جمع العاملين بفريق مكافحة ناقلات الأمراض ببورسعيد، حرصهم على سلامة المحافظة بأكملها، وحصر جميع الأماكن المتعارف عليها بكثافة التوافد المواطنين إليها، و تكثيف عملية التطهير لجميع المنشآت الحيوية والمنتزهات.
وأعرب أفراد وحدة ناقلات الأمراض بالصحة وفريق التطهير المكثف، عن اطمئنانهم بأنفسهم على سلامة الجميع للقضاء على أي احتمالية اشتباه بوجود فيروس كورونا بالأماكن المجاورة ، ويتم التعقيم والتطهير حفاظا على المواطنين.