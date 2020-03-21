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برلمان

برلمانية تطالب بتشديد الرقابة على الصيدليات خلال انتشار كورونا.. لهذا السبب

السبت 21/مارس/2020 - 03:38 ص
الصيدليات
الصيدليات
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حسن رضوان
أكدت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة من جانب وزارة الصحة على الصيدليات لعدم خروج أي دواء مرتبط بفيروس الكورونا الا عن طريق روشتة من طبيب معالج بعد أن انتشرت شائعات حول كون دواء الملاريا يعالج من فيروس كورونا.

وقالت "الهواري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن عدد كبير من المواطنين قاموا بالتوجه إلى الصيدليات وشراء كميات كبيرة من دواء الملاريا الخاص بعلاج المفاصل وامراض العظام مما أدى إلى وجود عجز في هذا الدواء، وسبب مشكلة لدى مرضى العظام بشكل عام.

وطالبت عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة وعدم الانسياق وراء الشائعات، متابعة،" أنه بفرض أن هذا الدواء يعالج من كورونا فانت كمواطن لا تستطيع أن تاخده دون أن ترجع إلى الطبيب المعالج مع العلم أن هذا الدواء به اثار جانبية خطيرة".

واشارت النائبة إلى أن الحكومة قامت بجهود كبيرة من خلال اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهود الاطباء الأبطال في مواجهة المرض وتقديم العناية والرعاية للحالات المرضية.
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