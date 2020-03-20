زعيم كوريا الشمالية في زمن الكورونا.. مثير للجدل وتدور حوله الشائعات.. يجهز قنبلة لقصف أمريكا ويستعد لحرب على لقاح الفيروس

الكورونا .. لا يزال زعيم كوريا الشمالية محط إثارة للجدل، بسبب الطبيعة السياسية والاجتماعية للنظام الحاكم والمجتمع في كوريا الشمالية، خاصة وأن كوريا الشمالية تعتبر خالية من فيروس كورونا في الوقت الحالي، على الرغم من قربها إلى الصين، بؤرة انتشار الفيروس كورونا ، الذي دخل معظم دول العالم حتى الآن. في زمن.. لا يزال زعيممحط إثارة للجدل، بسبب الطبيعة السياسية والاجتماعية للنظام الحاكم والمجتمع في كوريا الشمالية، خاصة وأن كوريا الشمالية تعتبر خالية من فيروس كورونا في الوقت الحالي، على الرغم من قربها إلى الصين، بؤرة انتشار، الذي دخل معظم دول العالم حتى الآن.

وبات الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونج أون، تدور حوله الشائعات والكوميكسات التي تتندر بتعامل هذه الدولة مع فيروس كورونا، والعلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحول هذا التوتر من المشروع النووي الكوري الشمالي، إلى الصراع على اللقاح الأمريكي لفيروس كورونا.





من الشائعات التي تداولها رواد السوشيال ميديا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات منسوبة إلى مواقع كورية شمالية تقول إنه "بعد تسجيل أول حالة كورونا لإمرأة في #كوريا_الشمالية الرئيس جيم كونغ يزورها بدون كمامات يصافحها بدون قفازات ويأمر وزير دفاعه بتجهيز القنبلة #الكهرومغناطيسية ويهدد بإرجاع أمريكا 300 سنة إلى الوراء إن لم يحصل على اللقاح هذا المساء لأنها صانعة الفيروس".





وتندر آخرون من رواد السوشال ميديا عن تعامل الزعيم الكوري الشمالي مع فيروس كورونا قائلين: "كوريا الشمالية : 0 حالة كورونا .. لي يعطس أعدموه".





وكانت السلطات الكورية الشمالية قد اتخذت إجراءات استثنائية منعا لعبور الفيروس القاتل حدودها، خاصة بعد انتشاره بشكل مرعب في كوريا الجنوبية، حيث أمرت السلطات بعزل الدبلوماسيين في سفاراتهم ووضع أي شخص يصل البلاد في الحجر الصحي لمدة 30 يوما.





إضافة إلى ذلك بدأت الإذاعة الرسمية في بث إرشادات حول النظافة العامة، وسط إغلاق للحدود إلى حين إيجاد لقاح مضاد للفيروس، حسبما أعلن الحزب الشيوعي الحاكم، فيما يرى محللون أن العزل الذي فرضته كوريا على نفسها وإغلاق الحدود مع الصين وروسيا هو الحل الأمثل للوقاية من الفيروس القاتل. لكن عدم تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في ذلك البلد القريب من الصين، دفع كثيرون للتشكيك في صحة الرواية الكورية الرسمية.





تشير تقارير إعلامية إلى تسجيل البلاد بالفعل حالات إصابة بفيروس كورونا، فيما ذكر موقع "انترناشيونال بيزنس تايمز" أن الزعيم الكوري الشمالي أمر بإعدام أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





وفقا للتقارير، فإن المريض قتل بالرصاص بأمر من الزعيم كيم جونج أون، حيث أكدت وسائل محلية مقتل مسؤول تجاري كوري شمالي بالرصاص عقابا له لأنه ترك الحجر الصحي لفيروس كورونا لدخول مرحاضا عاما، موضحة أنه كان عائدا للبلاد بعد زيارة أجراها إلى الصين.





ورغم عديد من التقارير التي تؤكد وجود إصابات بالفيروس داخل البلاد، إلا أن كوريا الشمالية مصرة على أن البلاد ليست لديها حالة واحدة من حالات الإصابة بكورونا، لكنها اشتبهت في إصابة عدد من الأشخاص بالفيروس القاتل. أبلغت بيونج يانج منظمة الصحة العالمية بأنها أجرت اختبارات على 141 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا لكن جميعها جاءت سلبية.





وكانت تلك الإجراءات التي اتخذتها كوريا الشمالية أيضا مسار سخرية رواد السوشال ميديا في الوطن العربي، وتداول رواد السوشال ميديا تصريحات منسوبة لزعيم كوريا الشمالية قال فيها: "تم تجهيز الصواريخ النوويه لضرب امريكا في حال ثبت انها وراء فايروس كيرونا سوف احول أمريكا الى تراب وهذا وعد مني".

وألمح آخرون إلى قيام السلطات الكورية الشمالية بقتل أي مصاب بفيروس كورونا وكتبوا: "كوريا الشمالية الساعة 1:05 عداد الإصابات 1 الساعة 1:10 عدد الإصابات 0 الساعة 2:00 عدد الإصابات 1 الساعة 2:05 عدد الإصابات 0".

وتداول رواد السوشال ميديا في تويتر مقطع كارتون ساخر يظهر تعامل كوريا الشمالية مع المصابين بفيروس كورونا من خلال اطلال النار عليهم.



