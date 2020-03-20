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محافظات

محافظ الغربية يوجه بفض سوق الحكمة بطنطا من الباعة الجائلين.. صور

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:14 م
محافظ الغربية يوجه
محافظ الغربية يوجه بفض سوق الحكمه بطنطا من الباعة الجائلين
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احمد علي
تمكنت مباحث شرطة المرافق والاشغالات بمحافظة الغربية اليوم من شن حملة موسعة لإزالة وفض التجمعات بمنطقة سوق الحكمة بطنطا "سوق ستوتة" لمواجهة انتشار كورونا .

جاء ذلك عقب تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي عددا من الصور عن تجمعات كبيرة للاهالي بمنطقة سوق الحكمه بطنطا.

كما أعطى  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تعليمات بسرعة إزالة هذه التجمعات، وتم تشكيل حملة موسعة برئاسة العميد وسيم قنديل مأمور مرافق الغربية وعادل داود رئيس حى أول طنطا، وتمت إزالة الإشغالات والمخالفات بالسوق وفض التجمعات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بين الأهالي.

كما تم التنبية على البائعين والتجار بالالتزام بالتعليمات حفاظا على صحة المواطنين.
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