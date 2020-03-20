الذهب يخسر 23 جنيها في أسبوع

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا بقيمة 23 جنيهًا للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق وذلك في ختام تعاملات الأسبوع الذي بدأ من يوم السبت الموافق 14 -3 - 2020 حتى يوم الجمعة الموافق 20-3-2020، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.





ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر بشكل أسبوعي، مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.









سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، الجمعة 675 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر بعد أن كان يسجل يوم السبت الماضي 698 جنيهًأ ، ليفقد خلال هذه الفترة 23 جنيهًا .





وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، الجمعة 668 جنيها للجرام بدون مصنعية بعد أن كان يسجل يوم السبت الماضي 798 جنيها ليفقد 30 جنيه من قيمته.





وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة 576 جنيها للجرام بعد أن كان يسجل 598 جنيها خلال تعاملات السبت الماضي ليفقد 22 جنيها من قيمته.





وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة 448 جنيها للجرام بعد أن كان يسجل 598 جنيها خلال تعاملات السبت الماضي ليفقد 150 جنيهًا من قيمته.





وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



