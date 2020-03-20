متأخرين .. لندن تدرس غلق دور السينما والمقاهي والملاهي للحد من انتشار كورونا

تدرس السلطات البريطانية غلق المقاهي ودور السينما والمسارح والمرافق الترفيهية للحد من فيروس كورونا.
يأتي ذلك وسط انتقادات بسبب تأخر السلطات البريطانية في اتخاذ إجراءات للحد من الانتشار.
أعلنت السلطات الحكومية في بريطانيا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 128 حالة.
وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، الأربعاء، مسجلًا 104 وفيات، في أكبر معدل يومي للوفيات في بريطانيا، وفقًا للجهاز الصحي في المملكة.
وتوفي 32 شخصًا، الأربعاء، في انجلترا، فيما توفي 3 آخرين في اسكتلندا، بالإضافة إلى شخصين في ويلز.
وكانت الحكومة المصرية قررت غلق المقاهي والمسارح ودور السينما مطلع الأسبوع الماضي للحد من الانتشار.
أعلن حاكم ولاية نيويورك إغلاق كل المصالح غير الأساسية في ولايته ، كما قرر منع كافة التجمعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" وضع نحو 2600 من قواتها في أوروبا قيد الحجر الصحي، وذلك لاشتباه إصابتهم بفيروس كورونا.
وأكد قائد القوات الأمريكية في أوروبا انه تم عزل نحو 2600 جندي بسبب مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا.
كانت البنتاجون أعلنت في وقت سابق إصابة 67 من منتسبيها بالفيروس.
في سياق آخر، أعلنت الخارجية الامريكية تعليق خدمات التأشيرات في جميع السفارات والقنصليات بكل دول العالم وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة الأمريكية في بيان إن القرار "استجابة للتحديات العالمية الكبيرة المتعلقة بتفشي وباء كورونا".
وفي موسكو أعلنت السلطات الروسية أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الذي يتم عليه سيكون متاحا خلال 11 شهرا.
وقالت فيرونيكا سكفورتسوفا مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، ، إن اللقاح الذي تعمل عليه المؤسسة العلمية سيكون جاهزا بعد 11 شهرا.
وأضافت سكفورتسوفا، "من المخطط للحصول على النتائج الأولى للقاح ضد فيروس 2019-nCoV في يونيو 2020.. ويخطط لإنجاز المرحلة الثانية في بداية الربع الثالث من العام 2020".
كانت موسكو أعلنت البدء في اختبار لقاح ضد فيروس كورونا بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه، وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في بيان إنها قامت بتطوير نماذج لقاحات تستند إلى6 منصات تكنولوجية مختلفة في أقصر وقت ممكن وذلك بهدف الوقاية من الوباء والسيطرة عليه.
وأكد البيان أن العلماء الروس بدأوا بإجراء بحوث حول جهاز المناعة على الحيوانات، موضحا أن الدراسات ستحدد أكثر النماذج الأولية الواعدة والآمنة، التي تضمن توفير تكوين المناعة.