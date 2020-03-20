متأخرين .. لندن تدرس غلق دور السينما والمقاهي والملاهي للحد من انتشار كورونا

يأتي ذلك وسط انتقادات بسبب تأخر السلطات البريطانية في اتخاذ إجراءات للحد من الانتشار.

أعلنت السلطات الحكومية في بريطانيا، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 128 حالة.





وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، الأربعاء، مسجلًا 104 وفيات، في أكبر معدل يومي للوفيات في بريطانيا، وفقًا للجهاز الصحي في المملكة.





وتوفي 32 شخصًا، الأربعاء، في انجلترا، فيما توفي 3 آخرين في اسكتلندا، بالإضافة إلى شخصين في ويلز.





وكانت الحكومة المصرية قررت غلق المقاهي والمسارح ودور السينما مطلع الأسبوع الماضي للحد من الانتشار.