مطبق فى فرنسا.. كاتبة صحفية: الخروج بتصريح والحجر الصحى 24 ساعة

قالت الكاتبة الصحفية "فابيولا بدوي"، إن الحكومة الفرنسية تتخذ إجراءات صارمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، منها غلق المقاهي والمطاعم.





وأوضحت بدوي خلال مداخلة هاتفية لها مع فضائية "دى ام سى"، أنه تم تطبيق الحجر الصحي بالمنازل والخروج يكون عبر تصريح تم تطبيقه على الإنترنت تم إرساله للمواطنين عبر الهاتف، وبدونه لا يستطيع أحد الخروج من المنزل.





وتابعت الكاتبة الصحفية، أن الخروج من المنزل يكون لأربعة أسباب فقط وهى الخروج لأقرب المتاجر لشراء الطعام، الصيدلية لشراء الدواء، للمستشفى للكشف عن الأمراض عدا المصابين بفيروس كورونا، الخروج للعمل فى أضيق نطاق.





وأوضحت فابيولا، أن المصابين بفيروس كورونا لا يخرجون من منازلهم للمستشفيات وإنما يذهب الأطباء لنقله من المنزل بنفسه، أما الخروج للعمل يكون عبر الحصول على إذن للعمل.





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و أعلنت السلطات الفرنسية صباح اليوم الجمعة أن الحكومة لن تتردد فى اتخاذ قرارات أكثر صرامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.





أعلنت السلطات الفرنسية، تسجيل 108 حالات وفاة من جراء فيروس كورونا.





ويرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 10995 شخصا، بينهم 1122 في حالة خطرة.