العالم يمر بكآبة اقتصادية.. تعرف على أسرع القطاعات تعافيا بعد كورونا

يمر العالم الآن بفترة كآبة اقتصادية تشبه تلك التي أعقبت فترة الكساد العظيم خلال الفترة ما بين 1929 حتى 1933 حيث انهار سوق الأسهم الأمريكية وتوالت التأثيرات على جميع بلدان العالم الغنية منها والفقيرة، وانخفض حجم التبادل التجارى العالمى إلى نحو 60% هكذا علق الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم أجمع نتيجة انتشار فيروس كورونا فى نحو 185 دولة وإصابة 256.246 شخص.

وقال السيد لـ"صدى البلد" إن هناك هبوطا وانخفاضا شديدا فى حركة الاقتصاد العالمى فى كافة قطاعاته لذا اتجهت توقعات المؤسسات الدولية إلى خفض معدل النمو العالمى من 3.6% إلى 2.2% نظرا للانتشار الواسع لوباء كورونا.

تابع " وسط الضبابية والقلق التى تسيطر على أسواق البورصات العالمية التي اكتست باللون الأحمر هناك بادرة أمل لتعافي الاقتصاد قدمتها الصين بانحصار المرض لديها والعودة مرة أخرى للإنتاج وتشغيل المصانع يفتح الباب لعودة النمو الاقتصادي عالميا محليا خلال النصف الثاني من العام الجارى".

وأضاف السيد، أنه بالنظر إلى تجربة الصين التى تعافت بنسبة تصل الى 80% وفقا لما أعلنته فإن انحصار الوباء سيستغرق شهور قليل، يعقبه تعطش لرفع الإنتاجية وتعويض الخسائر التى تعرض لها الاقتصاد العالمى منذ ديسمبر الماضى وبلغت ذروته مارس الجارى.

وأشار السيد، إلى تعافي القطاعات الاقتصادية بالتوالى، وسيقود هذا التعافي القطاع الصناعي وعودة الماكينات للعمل و السلاسل الإنتاجية حيث إن معظمها متوقف آلان وتلجأ معظم دول العالم إلى السحب من الاحتياطات الإنتاجية، مشيرا إلى الصناعات التحويلية البتروكيماويات ومواد البناء والطبية ستكون في مقدمة التى تقود التعافى فى المستقبل.

أوضح السيد، أن القطاع البترول والغاز الطبيعى ومشتقاتهم سيعقب قطاع الصناعة فى التعافى، حيث سيتم زيادة الطلب على منتجاته نتيجة ارتفاع معدلات التشغيل داخل المصانع وتأتي الزراعة فى المرتبة الثالث من حيث سرعة التعافي وسيكون للقطاعات الثلاث تأثير إيجابي على أداء البورصات العالمية وارتفاع قيمة الأسهم مضيفا أن السياحة الأكثر القطاعات تأثرا بالأزمة الحالية وآخر المتعافين منها، نتيجة تقيد الحركة السياحية.





كشف السيد، أن أحد أسباب الأزمة الحالية والشلل الذي أصاب الاقتصاد العالمي يرجع إلى سيطرة وهيمنة للصين على جميع السلاسل الإنتاجية فى العالم، فمعظم الشركات العالمية تستعين بتصنيع جزء كبير من مكونات منتجاتها فى المصانع الصين مثل الصناعات التكنولوجيا و صناعة السيارات، وحين اجتاح فيروس كورونا الصين تأثرت هذه الصناعات بشدة وتوقف الإنتاج ونتيجة لذلك بعد انتهاء الوباء سيتجه العالم إلى التفكير في بديل للصين.





يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 12 مارس 2020 فيروس كوفيدا 19 أو ما يعرف بـ كورونا وباء عالمي نظرا لاجتياحه معظم دول العالم، و يتسارع العلماء فى الولايات المتحدة الأمريكية والصين واوروبا لإيجاد لقاح لعلاج هذا الفيروس، وقد يستغرق إنتاج المصل شهور حسبما صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





واتخذت عدد من دول العالم إجراءات احترازية لمنع انتشار الوباء بين مواطنيها حيث أصدرت الحكومة المصرية عدد من القرارات بهذا الشأن و تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن انتشار الفيروس بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3% و الغاء الترم الثانى من العام الدراسى وإغلاق المحلات والمطاعم والقهاوى والمولات التجارية لتجنب التجمعات منعا لانتقال العدوى فضلا عن توقف حركة الطيران.