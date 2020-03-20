خذ حذرك.. واشنطن: وفيات الذكور بـ كورونا ضعف النساء

نقلت قناة "العربية" عن خلية الأزمة المكلفة بمكافحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة تصريحها بأن مؤشرات وفيات الذكور بكورونا ضعف النساء كما ظهر في إيطاليا.





وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التنسيق مع كندا والمكسيك لوقف انتشار فيروس كورونا على الحدود.













وقال ترامب، إن بلاده تدرس منح الموظفين إجازات مرضية مدفوعة الأجر، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا في الولايات الأمريكية.





كما أعلن الرئيس الأمريكي تأجيل موعد تحصيل الضرائب من إبريل، إلى 15 يوليو، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا.





وطالب الرئيس الأمريكي بتسهيل دفع الأقساط بالنسبة للطلاب، مستبعدا احتمالية إجراء اختبارات موحدة في ظل تفشي كورونا.