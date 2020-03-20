هطول أمطار وهبوب رياح على مناطق بشمال سيناء



وتزامن هطول الأمطار مع بدء إغلاق المقاهي في المدن، حيث قلت حركة المواطنين والسيارات مع شدة هبوب الرياح وانخفاض درجات الحرارة.



وشهدت أجهزة المحافظة استمرار رفح درجة الاستعداد القوصي بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد شوشه المحافظ ، تحسبا لوصول سيول.



وتم تحذير الأسر بعدم اقتراب الأطفال من أعمدة الكهرباء والالتزام داخل البيوت إلى حين انتهاء موجة الطقس السيئ.



يذكر أن عاصفة التنين التي تعرضت لها المحافظة من ٥ أيام تسببت فى سيول بالعريش بعد امتلاء السدود في منطقة الحسنة ونخل بوسط سيناء .



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