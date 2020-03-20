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محافظات

هطول أمطار وهبوب رياح على مناطق بشمال سيناء

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:17 م
هطول امطار وهبوب
هطول امطار وهبوب رياح علي مناطق شمال سيناء
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احمد صالح
عادت الأمطار تهطل من جديد في عدة مناطق بشمال سيناء، بعد أن تحسن الجو نسبيا خلال اليومين الماضيين.

وتزامن هطول الأمطار مع بدء إغلاق المقاهي في المدن، حيث قلت حركة المواطنين والسيارات مع شدة هبوب الرياح وانخفاض درجات الحرارة.

وشهدت أجهزة المحافظة استمرار رفح درجة الاستعداد القوصي بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد شوشه المحافظ ، تحسبا لوصول سيول.

وتم تحذير الأسر بعدم اقتراب الأطفال من أعمدة الكهرباء والالتزام داخل البيوت إلى حين انتهاء موجة الطقس السيئ.

يذكر أن عاصفة التنين التي تعرضت لها المحافظة من ٥ أيام تسببت فى سيول بالعريش بعد امتلاء السدود في منطقة الحسنة ونخل بوسط سيناء .

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