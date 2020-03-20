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أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يثمن قرار إخلاء سبيل عدد من المحبوسين

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:26 م
صدى البلد
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أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن تقديره للخطوة المهمة التي اتخذتها الدولة بإخلاء سبيل عدد من الشباب المحبوسين احتياطيًا على ذمة بعض القضايا، موضحًا أنها تأتي في أعقاب ما اتخذته الدولة من خطوات للارتقاء بحالة حقوق الإنسان، كما تجىء فى وقت تعرضت فيه مصر لعدد من الأزمات، بما فيها الأزمة الحالية لفيروس كورونا، وواجهتها الدولة بكفاءة عالية وتجاوب معها الشعب المصرى الذى أظهر مخزونه الحضاري عندما تعرض المواطن للخطر.


وقال المجلس إن إخلاء سبيل هذه المجموعات يفتح الباب لمزيد من إخلاء السبيل والإفراج عن الشباب الذين لم يحبسوا فى استخدام العنف أو قضايا الإرهاب.

 

وناشد المجلس القومى لحقوق الإنسان الشعب المصري كله، خصوصا شبابنا، أن يدركوا مدى الحاجة لتكاتف الجميع حكومة وشعبا لمواجهة هذه التحديات، خاصة تحدى أزمة فيروس كورونا التى تحتاج إلى الالتزام الدقيق من الجميع بتعليمات الدولة لمقاومة الفيروس، وأن إهمال أى فرد هو انتهاك للناس جميعا.

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