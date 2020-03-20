للحوامل.. 7 طرق فعالة لتحسين حالتكِ المزاجية

تتعرض الحامل للضغط النفسي باستمرار خلال فترة الحمل، وكلما زاد الضغط النفسى كلما أصبحت حركة الجنين أقل استقرارًا، لذلك ننصح الأم الحامل، أن تحافظ على حالتها النفسية وهدوئها خلال فترة الحمل، فهذا يقوي جهاز المناعة لديها. وأن تتجنب الضغوط بجميع أنواعها، النفسية والبدنية.
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وقدم الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية والزوجية وتعديل سلوك الأطفال، في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، مجموعة من النصائح التي يمكنها ان تساهم في تحسين الحالة المزاجية للأم والجنين معا، وابرزها:
1- التوتر والقلق:
ومن أهم طرق تحسين الحالة المزاجية لدى الحامل، هو بالابتعاد عن مصادر القلق والتوتر التي تصيب الحامل خلال فترة الحمل، بسبب زيادة وزنها والآلام والأعراض التي تشعر بها.
ومن أهم طرق تحسين الحالة المزاجية لدى الحامل، هو بالابتعاد عن مصادر القلق والتوتر التي تصيب الحامل خلال فترة الحمل، بسبب زيادة وزنها والآلام والأعراض التي تشعر بها.
2- ممارسة الرياضة:
وتعتبر ممارسة الرياضة لأنها تساعد على الاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية.
3- مشاهدة افلام كوميدية ورمانسية:
وتعتبر مشاهدة الأفلام الكوميدية والرومانسية تعمل على تحسين الحالة المزاجية وإفراز هرمون السعادة.
4- تقديم الدعم:
ويجب على كل المحيطين بالمرأة الحامل تقديم الدعم والحب لها، حيث انه على الزوج ابادها عن القلق والتوتر ومساعدتها على الهدوء والاسترخاء.
5- المشي:
ويجب على المرأة الحامل ن تمشي بشكل منتظم يوما بعد يوم، حيث ان المشي يساعد على تحسين الحالة المزاجية، ويمنع من زيادة الوزن خلال فترة الحمل.
6- التجمعات العائلية :
ويمكن التجمعات العائلية ان ان تساعد عن الخروج من الضغط، ومشاركة ما تشعر به مع الأهل والأصدقاء.
7- كسر الروتين:
ويجب على المرأة الحامل تمارس حياتها بشكل طبيعي، ولا تجعل الحمل يعيقها عن الخروج بشكل طبيعي لتبعد عن الإصابة باكتئاب الحمل الذي يصيب الحامل خلال فترات الحمل المختلفة.
وتعتبر ممارسة الرياضة لأنها تساعد على الاسترخاء وتحسين الحالة المزاجية.
3- مشاهدة افلام كوميدية ورمانسية:
وتعتبر مشاهدة الأفلام الكوميدية والرومانسية تعمل على تحسين الحالة المزاجية وإفراز هرمون السعادة.
4- تقديم الدعم:
ويجب على كل المحيطين بالمرأة الحامل تقديم الدعم والحب لها، حيث انه على الزوج ابادها عن القلق والتوتر ومساعدتها على الهدوء والاسترخاء.
5- المشي:
ويجب على المرأة الحامل ن تمشي بشكل منتظم يوما بعد يوم، حيث ان المشي يساعد على تحسين الحالة المزاجية، ويمنع من زيادة الوزن خلال فترة الحمل.
6- التجمعات العائلية :
ويمكن التجمعات العائلية ان ان تساعد عن الخروج من الضغط، ومشاركة ما تشعر به مع الأهل والأصدقاء.
7- كسر الروتين:
ويجب على المرأة الحامل تمارس حياتها بشكل طبيعي، ولا تجعل الحمل يعيقها عن الخروج بشكل طبيعي لتبعد عن الإصابة باكتئاب الحمل الذي يصيب الحامل خلال فترات الحمل المختلفة.