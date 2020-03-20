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اقتصاد

«بلدنا ونحافظ عليها».. حملة لتطهير قرية ميت مرجا وضواحيها بمحافظة الدقهلية

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
اطلق الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وعضو جمعية رجال الأعمال مبادرة لتطهير المساجد ومراكز الشباب والوحدات الصحية بقرية ميت مرجا وضواحيها التابعة لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية تحت شعار  «بلدنا ونحافظ عليها».

وأكد «الدسوقي» أن القطاع الخاص المصري له العديد من المساهمات المجتمعية الرائدة والناجحة في كافة مناحي الحياة، وكذلك عليه الدور الاكبر في تعزيز جهود الدولة في تجاوز الأزمات والمرحلة الصعبة التي تواجه مجتمعاتنا، داعيًا مجتمع رجال الأعمال للمساهمة في حملات قومية لتطهير المساجد والقري كجزء من المسئولية المجتمعية للشركات

وقال «الدسوقي» إنه استكمالا لعميلة التطهير بالقري قامت مجموعة الشباب لليوم الثالث على التوالى بتطهير قرية ميت مرجا وضواحيها بمحافظة الدقهلية شملت أعمال التطهير مركز شباب ميت مرجا سلسيل المطور و العيادات الطبية التخصصية واستكمال أعمال التطهير لباقى المساجد بالقرية ومنها مسجد الشيخ محمود ومسجد الغوالى والسادة المجاهدية وبعض ارجاء القرية بمحافظة الدقهلية.

واضاف أنه تم تعبئة قوارير بالمطهرات وتوزيعها على جميع المساجد من أجل صلاة الجمعة ومازال العمل مستمر لتطهير قرية ميت مرجا وضواحيها تحت شعار «بلدنا ونحافظ عليها».
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