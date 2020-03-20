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رداً على الشائعات.. رصد لتوافر السلع داخل المجمعات الاستهلاكية بالمحافظات.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:06 م
سلع
سلع
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عادل نصار
عرضت قناة "اكسترا نيوز"، تقريرا مصورا، مساء اليوم الجمعة، عن توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية خلال الفترة الأخيرة ردا على الشائعات.

وأظهر مقطع الفيديو، توافر السلع في المجمعات الاستهلاكية بشكل كبير وعكس ما يشاع من البعض من خلو المجمعات الاستهلاكية من المنتجات الغذائية.

من جانبه قال أحمد، إن: "بلاقي كل حاجة، والسلع موجودة بكثافة، والناس اللي بتتاجر بالسلع حرام عليهم"، رد آخر: "السلع متوفرة وبكميات كبيرة جدا ومافيش حاجة مش موجودة".

وأكد آخر،: "ده كل المكرونات موجودة وبكل أنواعها وكل المنتجات اللي أنا عايزها موجودة وبالأسعار التموينية ومش بارتفاع زي ما التجار بيعملوا".
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