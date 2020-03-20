نعيش سويا ولا أستطيع رؤيته.. كاتبة صحفية نجلها مصاب بفيروس كورونا

كشفت الكاتبة الصحفية "فابيولا بدوي"،التى تعيش بفرنسا وابنها مصاب بفيروس كورونا، المعاناة التى تعيشها الأسرة داخل المنزل.
وأوضحت بدوى خلال مداخلة هاتفية لها مع فضائية:"دى إم سى"، أنه يطبق الحجر الصحى على ابنها داخل المنزل ويأتي الأطباء إليه لمتابعته معقبة:"ابنى معى فى المنزل ولا أستطيع رؤيته".
وتابعت الكاتبة الصحفية:" يتم وضع الدواء لأبني أمام حجرته ويبتعد الجميع عنها ويخرج بنفسه يأخذ الدواء من أمام باب الحجرة ثم يدخل مرة ثانية".
إقرأ ايضا:مصاب بفيروس كورونا.. كاتبة صحفية: حالة ابني الصحية خطيرة
وأعلنت السلطات الفرنسية صباح اليوم الجمعة أن الحكومة لن تتردد فى اتخاذ قرارات أكثر صرامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.