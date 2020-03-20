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توك شو

نعيش سويا ولا أستطيع رؤيته.. كاتبة صحفية نجلها مصاب بفيروس كورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:22 م
الكاتبة الصحفية فابيولا
الكاتبة الصحفية فابيولا بدوي
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أسامة علي

كشفت الكاتبة الصحفية "فابيولا بدوي"،التى تعيش بفرنسا وابنها مصاب بفيروس كورونا، المعاناة التى تعيشها الأسرة داخل المنزل.


وأوضحت بدوى خلال مداخلة هاتفية لها مع فضائية:"دى إم سى"، أنه يطبق الحجر الصحى على ابنها داخل المنزل ويأتي الأطباء إليه لمتابعته معقبة:"ابنى معى فى المنزل ولا أستطيع رؤيته".


وتابعت الكاتبة الصحفية:" يتم وضع الدواء لأبني أمام حجرته ويبتعد الجميع عنها ويخرج بنفسه يأخذ الدواء من أمام باب الحجرة ثم يدخل مرة ثانية".


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وأعلنت السلطات الفرنسية صباح اليوم الجمعة أن الحكومة لن تتردد فى اتخاذ قرارات أكثر صرامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد أو كوفيد-19.


أعلنت السلطات الفرنسية، تسجيل 108 حالات وفاة من جراء فيروس كورونا.


ويرتفع بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا إلى 10995 شخصا، بينهم 1122 في حالة خطرة.
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