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كورونا ليس مخيفا.. طبيب صينى: اللقاح سيتواجد فى القريب العاجل.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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اسراء صبري
قال الدكتور على الوعري أستاذ جراحة الصدر والجهاز التنفسي المقيم بالصين، إن فيروس كورونا ليس مخيفا ولكن كل الخوف من عدم السيطرة على انتشاره، لذا يجب على الدول أخذ الاجراءات اللازمة للحد من انتشاره.


وأشار علي الوعري، أثناء مداخلته على فضائية "اكسترا نيوز"، إلي أن بدون لقاح وعلاج استطاعت الصين الوصول إلي صفر فى حالات الاصابة، لافتا الى أنه فى القريب العاجل سيكون هناك علاج للفيروس.

وأكد الوعري، علي أن فيروس كورونا ليس بالقاتل، ولكن يمكن للفيروس أن يعود فيما يعرف "بالمرحلة الثانية للفيروس"، أى إمكانية الفيروس بالتمحور، ليصبح أكثر خطورة، لذا يجب متابعه المصابين المتعافين 14 يوما.

وأوضح أستاذ جراحة الصدر والجهاز التنفسي،  أن أعراض فيروس كورونا تقتصر فى ارتفاع درجة الحرارة إلي 37،4 مئوية و سعال جاف، بالإضافة إلي ضيق التنفس، ويحدث ذلك فى المراحل المتقدمة، مشيرا إلي وجد بعض الحالات التى تشعر بالخمول، ويعد ذلك من اعراض الفيروس ايضا.
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