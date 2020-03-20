كذب وتحريض.. الجزيرة تواصل مسلسل استهداف الدولة المصرية.. و السفارة الفرنسية بالقاهرة تفضح تحريف تصريحات سفيرها

لا يزال مسلسل استهداف الدولة المصرية ضمن أهم أولويات أجندة قناة الجزيرة القطرية، فلم تدخر وسعا في يوم من الأيام إلا وسخرته لتشويه الحقائق وإشاعة الأخبار الكاذبة عن مصر، والحمد لله أن شعب مصر يدرك بوعيه هذه المخططات ولم تعد هذه القناة تجد لها أي رواج في أوساط الأسر المصرية ولم يكن هناك أي متابعة لها من أي شاشة تليفزيون في مصر من جديد.





آخر هذه الحلقات كان تحريف تصريحات سفير فرنسا بالقاهرة الذي وجه رسالة متلفزة لأبناء الجالية الفرنسية في مصر يحضهم على الالتزام بالقواعد الصحية ويخاطبهم عما فعلته السفارة من إعادة للسياح الفرنسيين بالقاهرة ولم يقترب بأي شكل من الأشكال بقدرات الدولة المصرية على مواجهة الأزمة أو نية الحكومة الفرنسية ترحيل الرعايا، إلا أن القناة الكاذبة حرفت التصريحات وسعت لضرب الدولة المصرية وضرب سياساتها الصحية التي أثبتت جدارتها باعتراف وسعادة منظمة الصحة العالمية عقب اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لحماية المصريين وكل من يقيم على أرض مصر.









رسالة السفير للجالية الفرنسية





وعلى الفور استنكرت سفارة فرنسا بالقاهرة تحريف جزء من الرسالة المصورة التى وجهها السفير الفرنسى ستيفان روماتيه أمس الخميس للجالية الفرنسية بمصر حول فيروس كورونا





وأكدت السفارة - فى بيان لها اليوم الجمعة- ورد لنا نسخة منه أنه تم ترجمة جزء من تصريحات السفير "بصورة محرفة ومغالطة لأغراض جدلية"، وهي ترجمة " لا تعكس بتاتًا روح التضامن الكامل الذي تتبناها فرنسا مع مصر، والتي تم الإعراب عنها بوجه خاص من خلال هذا الفيديو".





وأوضح البيان أن سفير فرنسا في مصر، كان يخاطب وباللغة الفرنسية الجالية الفرنسية فى مصر من خلال هذا التسجيل المصور (فيديو) والذى تم نشره امس على مواقع التواصل الاجتماعي .





وأكد أن السفير ستيفان روماتيه تحدث فى سياق الأزمة الدولية المتعلقة بفيروس كورونا "كوفيد 19" عن جهود سفارة فرنسا المبذولة لصالح الجالية الفرنسية في مصر





الجزيرة.. مستمرون في مسلسل استهداف مصر





وحرفت القناة المشبوهة تصريحات السفير قائلة:" على الرعايا الفرنسيين الخروج من مصر فورا". بينما كان يقول السفير إنه كانت أولوية السفارة إعادة السائحين الفرنسيين الذين كانوا مازالوا في مصر الي فرنسا.







كلمة سفير فرنسا للجالية الفرنسية فى مصر :





وقال السفير:" مواطني الاعزاء الفرنسيين فى مصر منذ عدة اسابيع و نحن نعيش وفقا لايقاع فيوس كورونا .





وأضاف رومانية حياتكم الشخصية والأسرية والمهنية تأثرت بشدة بسبب اغلاق المدراس والجامعات وقرار غلق المعهد الفرنسي و قرارات شركاتكم بالعمل عن بعد وقرار اعادة البعض من اقاربكم الى فرنسا فى حالات معينة كل هذا يقلب رأسا على عقب وجودكم وحياتكم الاجتماعية.





وقال السفير لقد كانت اولى اولوياتنا اعادة العديد من السائحين الفرنسيين الى فرنسا. و من اليوم ستنقطع مصر تدريجيا عن العالم كما فعلت دول اخري حيث تنقطع الرحلات الجوية خاصة الى فرنسا.





وذكر استطيع ان افهم مايسببه لكم هذا الوضع من القلق و التوتر و ربما يشعر البعض منكم بالعزلة وأود ان اقول لكم بمنتهى الصدق و بهدوء " ستكون لدينا هنا فى مصر اوقاتا صعبة يجب ان نستعد لها حيث ان عدد المصابين بفروس كورونا سيزيد و حيث ان قدرات الدولة الطبية لهذا البلد سيتم اختبارها "





واختتم حديثه لدى لكم رسالة واحدة : نحن هنا من اجلكم ومعكم و جميعنا هنا بالكامل ملتزمين بان نكون بجانبكم كل فرق السفارة والقنصليات بالقاهرة و الاسكندرية يتحركون لاجلكم انتم اولويتنا المطلقة ولقد نظمنا انفسنا لنكون في خدمتكم و للاستماع لكم 24 ساعة لا تترددوا فى الاتصال بنا لستم وحدكم



