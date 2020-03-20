AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

احذر .. فيروس كورونا يسبب العقم وأمراض الكلى | تفاصيل

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:32 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

مع تسابق العلماء للكشف عن أسرار فيروس  كورونا التاجي في محاولة لوقف انتشاره ، وجدت دراسة صينية أن المرض قد يؤدي إلى العقم عند الذكور.


ووفقًا لصحيفة "تايوان نيوز" نشر فان كايبين ، أخصائي المسالك البولية في مستشفى سوتشو التابع لجامعة نانجينج الطبية ، في 12 فبراير نتائج مشروع بحث علمي وجد أن المرض لا يضر فقط الرئتين ، ولكن أيضًا الكلى والخصيتين، مما قد يؤدي إلى عقم الذكور.


 ولخص الفريق البيانات السريرية لثلاث دراسات سابقة شملت ستة مرضى و 41 مريضا و 99 مريضا على التوالي.


ووجدت الدراسة أن الخلل الكلوي يحدث في 3 إلى 10 في المئة من عدوى فيروس كورونا 19 (COVID-19)، بالإضافة إلى ذلك ، يحدث تلف حاد في الكلى في سبعة بالمائة من المرضى.


أما بالنسبة لتأثير المرض على المسالك البولية والجهاز التناسلي الذكري ، فقد استخدم فريق البحث مجموعة بيانات عبر الإنترنت لتحليل التعبير عن إنزيم 2-أنجيوتنسين المحول (ACE2) ، وهو المستقبل الذي يستخدمه الفيروس كمضيف له. من المعروف أن السارس يستخدم ACE2 للدخول إلى الخلايا البشرية وإصابتها ، ويبدو أن COVID-19 يستخدم نفس الطريقة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للنساء.. حاربي الإصابة بالتهاب المسالك البولية بتناول هذه الأطعمة

يسبب عقم الرجال.. تطور خطير فى أضرار فيروس كورونا

مخاطر فيروس كورونا على الخصوبة والقدرة على الإنجاب عند الرجال

لا تخافوا ولكن احذروا.. هل تسبب كورونا عاهات مستديمة ؟

أخطر فصيلتي دم.. أصحابهما عرضة للإصابة بكورونا

الأخطر.. دراسة صينية تحذر من عرض جديد لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

الليلة.. أمريكا تستعد لإغلاق حدودها مع كندا بسبب كورونا

مفاجأة.. حسام عاشور يكشف عن موقفه من الانتقال للزمالك

يا فرحة ما تمت.. ظهور مصابين كورونا جدد في الصين

مشهد محبب لـ كورونا.. عشرات المصريين في ميدان العتبة

الحقيقة الكاملة.. كيف يقصي الأهلي 9 لاعبين للتجديد لـ عاشور؟

الصحة: ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا إلى 39 بينها طبيب وممرضة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا .. فورد ford تعلن خصم 40 ألف جنيه .. صور

ادعى إصابته بالمرض على فيسبوك .. القبض على أمريكي بسبب كورونا

أسعار السيارات الألمانية في مصر.. صور