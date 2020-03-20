احذر .. فيروس كورونا يسبب العقم وأمراض الكلى | تفاصيل

مع تسابق العلماء للكشف عن أسرار فيروس كورونا التاجي في محاولة لوقف انتشاره ، وجدت دراسة صينية أن المرض قد يؤدي إلى العقم عند الذكور.

ووفقًا لصحيفة "تايوان نيوز" نشر فان كايبين ، أخصائي المسالك البولية في مستشفى سوتشو التابع لجامعة نانجينج الطبية ، في 12 فبراير نتائج مشروع بحث علمي وجد أن المرض لا يضر فقط الرئتين ، ولكن أيضًا الكلى والخصيتين، مما قد يؤدي إلى عقم الذكور.

ولخص الفريق البيانات السريرية لثلاث دراسات سابقة شملت ستة مرضى و 41 مريضا و 99 مريضا على التوالي.

ووجدت الدراسة أن الخلل الكلوي يحدث في 3 إلى 10 في المئة من عدوى فيروس كورونا 19 (COVID-19)، بالإضافة إلى ذلك ، يحدث تلف حاد في الكلى في سبعة بالمائة من المرضى.

أما بالنسبة لتأثير المرض على المسالك البولية والجهاز التناسلي الذكري ، فقد استخدم فريق البحث مجموعة بيانات عبر الإنترنت لتحليل التعبير عن إنزيم 2-أنجيوتنسين المحول (ACE2) ، وهو المستقبل الذي يستخدمه الفيروس كمضيف له. من المعروف أن السارس يستخدم ACE2 للدخول إلى الخلايا البشرية وإصابتها ، ويبدو أن COVID-19 يستخدم نفس الطريقة.