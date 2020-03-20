بسبب كورونا.. صحيفة عكاظ السعودية توقف إصدارها الورقي

أعلنت صحيفة عكاظ، إيقاف نسختها الورقية مؤقتًا، بدءًا من بعد غد الأحد، على أن يستمر إصدار الصحيفة إلكترونيًا، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لمواجهة فيروس كورونا.





وقالت الصحيفة في بيان لها، اليوم الجمعة: “من منطلق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، وحرصا من “عكاظ”، فقد قررت إيقاف النسخة الورقية “مؤقتًا”، اعتبارًا من يوم الأحد 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م، وسيتواصل إصدار الصحيفة إلكترونيا (رقميًا وتقنيًا)، عبر موقعها وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ( تويتر، فيسبوك، سناب، إنستجرام، إضافة إلى تطبيقات الأجهزة الذكية”.













وعقد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، ووزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد بن عبدالله الجدعان مؤتمرا صحفيا مشتركا اليوم الجمعة، بمقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع في الرياض حول تحديات أزمة فيروس كورونا الصحية والاقتصادية.





ولفت وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة النظر في كلمة له في بداية المؤتمر الصحفي إلى ما قامت به المملكة من العديد من الإحترازات التي أسهمت ولله الحمد في تقليل أثر هذا الفيروس المنتشر عالميًا وعدم إنتشاره بشكل سريع، ، معربا عن أمله أن تساعد أن هذه الاحترازات في المستقبل على عدم الإنتشار السريع لهذا الفيروس .





وأشار وزير الصحة إلى ما ذكره خادم الحرمين الشريفين في كلمته أن هذه أزمة عالمية وتحديات كبيرة، والقادم سوف يكون أصعب، مبينًا أن هناك جهودًا كبيرة لتكون المملكة مستعدة لما يُمكن أن يحدث في المستقبل.





وأشاد الدكتور الربيعة بالإجراءات التي تمت سواء في تعليق الحضور لمقرات العمل في كافة الجهات الحكومية، أو الإجراءات التي تمت في القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن الكثير منهم يعملون ويعقدون الاجتماعات "عن بعد" وهذا عمل يشكرون عليه، مقدمًا الشكر للقطاع الخاص على مساهماته الفاعلة في هذه الأزمة ومنهم شركات الإتصالات التي قدمت خدمات إتصال البيانات والإنترنت مجانا للتطبيقات المهمة مثل تطبيق صحة وتطبيقات التعليم عن بُعد، ولمجموعة من رجال الأعمال الذين ذكروا أنهم سوف يعفون كثير من المستأجرين من الإيجار خلال هذه الفترات، مؤكدًا أنها اسهامات رائعة إلى جانب الكثير من الاسهامات التي قدمت من قِبَل القطاع الخاص.