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منوعات

مفاجأة .. 70% من وفيات فيروس كورونا بإيطاليا من الذكور

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشف العلماء بإيطاليا أن أكثر من 70% من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في إيطاليا بين الرجال.


وبحسب ما ورد بصحيفة  ديلي ميل"، توفي ما لا يقل عن 3400 شخص في إيطاليا بسبب المرض المدمر، أعلن أمس أن عدد القتلى أعلى من الصين.


وأوضح العلماء أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى في المقام الأول ويمثلون 60 في المائة من حالات الوفاة المؤكدة ، وفقًا لوكالة أبحاث الصحة العامة الإيطالية.


ووجد تحليل سابق أن الأرقام كانت أعلى من ذلك، أن 80 في المائة من الوفيات كانت بين الرجال و 20 في المائة فقط من النساء.


تظهر الأبحاث في الصين  أن ثلثي المرضى الذين لقوا حتفهم منذ ب\اية المرض على الأقل كانوا من الذكور.


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