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أخبار البلد

في ختام جولته الأفريقية .. وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية النيجر

الجمعة 20/مارس/2020 - 07:56 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع

التقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، رئيس جمهورية النيجر "محمد إيسوفو"، وذلك في آخر محطة في سلسلة زيارته الخارجية إلى أفريقيا لتسليم رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأشقائه الآفارقة حول ملف سد النهضة.

وقد صرح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المُستشار أحمد حافظ، بأنه في مستهل اللقاء نقل الوزير شكري إلى الرئيس "إيسوفو" تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسلّمه رسالة سيادته بشأن التطورات الأخيرة في ملف سد النهضة. 

 واستعرض وزير الخارجية بشكل مُفصّل موقف مصر في هذا الإطار، والجهود التي بذلتها خلال الأعوام الطويلة الماضية من أجل التوصُل لاتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح الأطراف الثلاثة، وهو ما تبلور مؤخرًا بالفعل في مسار اجتماعات واشنطن، برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي. 

كما أضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس "إيسوفو" أعرب، من جانبه، عن سعادته باستقبال مسئول مصري رفيع المستوى حاملًا رسالة أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مستجدات ملف سد النهضة؛ وطلب نقل تحياته للسيد الرئيس، مشيدًا بالجهد الذي بذلته مصر في الأعوام السابقة خلال محطات التفاوض المختلفة. كما أكد الرئيس "إيسوفو" على أهمية احترام قواعد القانون الدولي، مشيرًا إلى ما يمثله نهر النيجر من نموذج في هذا الصدد من حيث ضرورة اتفاق كافة الأطراف المعنية بشأن أي مشروعات تُقام عليه.

هذا، وأضاف المُتحدث أن الجانبين أكدا خلال اللقاء تطلعهما لمواصلة الزخم الجاري الذي تشهده العلاقات الثنائية والبناء على الروابط التاريخية التي تجمع الدولتين، حيث أعرب الوزير شكري عن مواصلة العمل نحو التعاون والتنسيق في شتى المجالات.
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