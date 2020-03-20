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مرأة

4 علاجات طبيعية لمن يعانون من اضطرابات النوم.. الموز أغربها

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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آية التيجي
يعد اضطراب النوم هو الأكثر شيوعًا خاصةً بين النساء، ويمكن للأرق أن يعيق الحياة اليومية، وإذا كنت تعاني من اضطرابات النوم في الفترة الأخيرة، ولا تريد أن تأخذ العلاجات الطبية، وتبحث عن البدائل الطبيعية لعلاج أضطرابات النوم، وفيما يلي سنقوم بذكر لكم علاجات طبيعية للسيطرة على اضطرابات النوم.

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1- الموز:

يحتوي الموز على نسبة عالية من الكربوهيدرات، والتي تعزز تواجد التربتوفان (حمض اميني) مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس، وعلاوة على ذلك فإن الموز غني ايضا بالمغنيسيوم الذي يساعد على ارتخاء العضلات والأعصاب.

2- ابتعد عن الشاشات:

والابتعاد عن الإلكترونيات ذات الشاشات المتوجهة الهواتف المحمولة والاجهزة اللوحية، فإن الضوء الأزرق الذي تصدره هذه الأجهزة يخل بنظم نومك مما يؤدي إلى الأرق.

3- حمام ساخن:

وفي العديد من الدراسات التي نشرت مؤخرا فقد اشارت إلى ان بعض النساء اللواتي أخذن حماما ساخنا قبل النوم حصلوا على نوم هادئ، كما نصح الباحثون بغسل الأرجل بماء ساخن قبل النوم لتحسين جودة النوم.

4- شاي بالأعشاب:

وينصح خبراء الأعشاب بشرب كوب من البابونج قبل النوم، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة flavonoid apigenin، والتي تساعد على الإسترخاء، لذا ينصح بشرب شاي الناردين الذي يقلل من الأرق.
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