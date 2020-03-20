شاهد.. ما فعله كورونا بشوارع الإسكندرية

لليوم الثاني على التوالي التزمت المقاهي والمطاعم والمنشآت المعنية بقرار رئيس الوزراء، بغلق أبوابها في تمام الساعة السابعة مساءً، بمختلف مناطق الإسكندرية، حيث تحولت المدينة وشوارعها إلى شبه خالية مع بدء تنفيذ القرار لمواجهة فيروس " كورونا المستجد "





ورصدت كاميرا "صدى البلد" خلال جولة بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية التزام المنشآت المعنية بقرار رئيس مجلس الوزراء في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس " كورونا المستجد ".





وشمل القرار الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب والمطاعم والمقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية.





وحدد قرار رئيس مجلس الوزراء مواعيد الغلق اعتبارًا من الساعة الـ7 مساء إلى 6 صباحًا اعتبارًا من امس الخميس وحتى يوم 31 مارس الجاري.





ويستثنى من القرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال "البقالة" والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.



