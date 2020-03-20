خبير: ضخ سيولة بنكي الأهلى ومصر بالبورصة فائدة لجميع الأطراف

أشاد سعيد الفقي خبير أسواق المال، بإعلان بنكي الأهلي ومصر ضخ سيولة في البورصة خلال تعاملات الخميس نهاية الأسبوع واصفا إياها بالخطوة الإيجابية التى يستفيد منها جميع الأطراف.
وأوضح أن ضخ هذه السيولة أوقف النزيف المتواصل للسوق خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة لتدعيات انتشار فيروس كرونا في العالم وبالتالي حقق فائدة للسوق.
وأضاف أن البنكين استغلا أيضا فرصة اقتناص الأسهم في سعرها الحالي وبالتالي فرصة قوية لتحقيق مكسب كبير خلال الفترة القادمة.
توقع سعيد الفقي خبير أسواق المال ضخ مزيد من السيولة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المقبل لاقتناص فرصة وصول أسعار الأسهم لمستويات تاريخية بعد سلسلة التراجعات الحادة التي شهدتها السوق على مدار الأسبوعين الماضيين.
كما توقع الفقي أن يستهدف المؤشر مستويات 10000 نقطة بشكل مبدئي مع تلاشي حالة الفزع التي أصابت المستثمرين تدريجيا خلال الأسبوعين السابقين ليعزز من الاستقرار وعودة الحالة الطبيعية للسوق.