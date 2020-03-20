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تعليم

عميدة آداب حلوان: لا حاجة لإلغاء الترم الثانى للجامعات بعد تفعيل التعليم عن بعد

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:11 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

تصدر هاشتاج #الغاء_الترم_الثانى_للجامعات قائمة الاكثر تداولا بمواقع التواصل الاجتماعى منذ صباح اليوم خاصة موقع التدوينات القصيرة تويتر  وذلك بعد  تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من الأحد الموافق ١٥ مارس ٢٠٢٠،  في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد. 

وصرحت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الآداب بجامعة حلوان بأنه لا حاجة لإلغاء الفصل الدراسى الثانى بالجامعات، فقد تم تفعيل منصات التعليم عن بعد فى أغلب الجامعات.  

أشارت الدكتورة سهير عبد السلام إلى أنه إذا ساء الوضع، فيمكن أن يمتحن الطلاب امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى بداية شهر مايو.
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